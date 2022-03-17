https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-valisi-yerlikaya-yeni-kar-tedbirlerini-acikladi--1054826435.html

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni tedbirleri bildirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

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