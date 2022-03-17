İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi
21:02 17.03.2022 (güncellendi: 21:11 17.03.2022)
© İHAİstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
© İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni tedbirleri bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.
İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.
İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2022
⏰20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/5uCD5WWo1F