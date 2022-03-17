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SON DAKİKA | İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi
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https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbul-valisi-yerlikaya-yeni-kar-tedbirlerini-acikladi--1054826435.html
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni tedbirleri bildirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
kar
tedbir
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
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istanbul, kar, tedbir

İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kar tedbirlerini açıkladı: 21 Mart'a kadar eğitime ara verildi

21:02 17.03.2022 (güncellendi: 21:11 17.03.2022)
© İHAİstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni tedbirleri bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan yeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.

İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
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