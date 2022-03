https://tr.sputniknews.com/20220317/istanbulda-otobus-minibus-ve-serviscilerden-zam-talebi-1054808868.html

İstanbul'da otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi

İstanbul'da otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi

İstanbul özel halk otobüsü, minibüs ve servis işletmecileri, kullandıkları akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerinde de yüzde... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:11+0300

2022-03-17T13:11+0300

2022-03-17T13:13+0300

türkiye

otobüs

zam

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054809193_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_cbca7823a3f404378965c955f0574de8.jpg

İstanbul'da 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yaklaşık yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.Taşımacılık esnafı, araçlarında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerine de yeni zam talebinde bulundu.Bu taleplerini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına ileten esnaf, konuyu ay sonu toplanacak olan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) taşıma kararı aldı.İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.'Mazotun fiyatının nerede duracağını da bilemiyoruz'İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, 12 otobüsün yakıtının karşılanmadığı için çalıştırılmadığını belirterek, "İstanbul'da 3 bin 41 araçla 700 bin sefer yaparak 2 milyona yakın yolcu taşıyoruz. UKOME'de çıkan son yüzde 36 zam, 01 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde yakıt fiyatları normaldi, bu yüzden zam oranı gayet iyiydi. Biz 12 metrelik olan bu otobüslerimizde günde 3 bin liralık yakıt yakıyoruz. Bu rakam ayda 90 bin lira ediyor. Mazotun fiyatının nerede duracağını da bilemiyoruz. Bu nedenle yüzde 50-60 arasında bir zam talebimiz var. Bu zam oranı onaylansa bile yine kısa sürede zararımıza dönüşeceğini düşünüyoruz. Yakıtımız kendimiz alıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın benzinliğe olan borçları mevcut, dolayısıyla artık bize yakıtta satmıyorlar. Şu an 12 aracımız maalesef yakıt alamıyor. Bunu sağdan soldan borç alarak, kendi odamızdan destek vererek döndürmeye çalışıyoruz. Ancak bu durum çok zor, kısa sürede bu iş duracak" diye konuştu.'İndi bindi en az 5 lira olmalı'İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ederek, şunları aktardı:"Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. 24 Aralık 2021 tarihinde yüzde 36'lık bir zam aldık. O tarihte yakıt fiyatları 11 lira 65 kuruştu. Maliyetlerimizi hesapladığımız zaman şu an kâr etmek amacıyla bu işi yapmıyoruz. Artık zam zarureti doğdu. Zaten 2 ay önce bir zam almıştık, ancak geldiğimiz noktada çekilmez bir hale geldi.Kullanmış olduğumuz bütün ürünlere yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Şu an bize yüzde 100 zam da verilse yine de tatmin etmeyecek. Bir vatandaş gözüyle baktığımız zaman talebimiz yüzde 50 civarında zam olması yönünde. Şu an 3 lira 75 kuruş olan indi-bindi ücretinin, en az 5 lira olmasını istiyoruz.Hiçbir sektör zararına çalışmayı göze alamaz. Her çalıştırdığımız araçta sigortalı insan çalıştırıyoruz, sigortalı insanın sadece sağlık güvencesinin maliyeti 2 bin lira. Zam talebi onaylanmazsa, yapacağımız tek şey araçları kapıya çekmek olacaktır"

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otobüs, zam, istanbul