https://tr.sputniknews.com/20220317/isvecte-putinin-fotografini-bilgisayarinin-ekran-koruyucusu-yapan-kadin-polise-sorusturma-1054799078.html
İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma
İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma
İsveç'te bir kadın polis memuru, Rusya lideri Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucu görseli yaptığının fark edilmesinin ardından soruşturmaya tabi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:51+0300
2022-03-17T09:51+0300
2022-03-17T09:51+0300
ukrayna krizi
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isveç
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Batı ülkelerinde Rusya karşıtı histeri artarak devam ederken, İsveç'te bir kadın polise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Expressen gazetesinde yer alan habere göre kadın, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini, ülkeyi silahsızlandırmak üzere özel operasyon düzenlediğini ve İsveç medyasının söylediklerinin yalan' olduğunu ifade ettii için kendi meslektaşları tarafından 'güvenlik riski' olarak addediliyor. Sözgelimi polisin Rusya asıllı olduğu ve eşiyle birlikte sık sık Rusya'ya seyahat ettiği belirtiliyor. Expressen'e göre, tavrını 'ciddi bir güven ihlali' olarak görerek kadına karşı 'öfkeyle dolup taşıyor'. Bir meslektaşı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Buraya adım atmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/canli-anlatim-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054796563.html
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İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma
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İsveç'te bir kadın polis memuru, Rusya lideri Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucu görseli yaptığının fark edilmesinin ardından soruşturmaya tabi tutuldu.
Batı ülkelerinde Rusya karşıtı histeri artarak devam ederken, İsveç'te bir kadın polise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Expressen gazetesinde yer alan habere göre kadın, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini, ülkeyi silahsızlandırmak üzere özel operasyon düzenlediğini ve İsveç medyasının söylediklerinin yalan' olduğunu ifade ettii için kendi meslektaşları tarafından 'güvenlik riski' olarak addediliyor.
Sözgelimi polisin Rusya asıllı olduğu ve eşiyle birlikte sık sık Rusya'ya seyahat ettiği belirtiliyor.
Expressen'e göre, tavrını 'ciddi bir güven ihlali' olarak görerek kadına karşı 'öfkeyle dolup taşıyor'.
Bir meslektaşı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Buraya adım atmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.