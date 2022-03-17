Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/isvecte-putinin-fotografini-bilgisayarinin-ekran-koruyucusu-yapan-kadin-polise-sorusturma-1054799078.html
İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma
İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma
İsveç'te bir kadın polis memuru, Rusya lideri Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucu görseli yaptığının fark edilmesinin ardından soruşturmaya tabi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:51+0300
2022-03-17T09:51+0300
ukrayna krizi
rusya
isveç
vladimir putin
bilgisayar
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054799033_0:52:1261:761_1920x0_80_0_0_35540db253666c06a40c39080780fa78.jpg
Batı ülkelerinde Rusya karşıtı histeri artarak devam ederken, İsveç'te bir kadın polise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Expressen gazetesinde yer alan habere göre kadın, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini, ülkeyi silahsızlandırmak üzere özel operasyon düzenlediğini ve İsveç medyasının söylediklerinin yalan' olduğunu ifade ettii için kendi meslektaşları tarafından 'güvenlik riski' olarak addediliyor. Sözgelimi polisin Rusya asıllı olduğu ve eşiyle birlikte sık sık Rusya'ya seyahat ettiği belirtiliyor. Expressen'e göre, tavrını 'ciddi bir güven ihlali' olarak görerek kadına karşı 'öfkeyle dolup taşıyor'. Bir meslektaşı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Buraya adım atmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/canli-anlatim-donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-1054796563.html
rusya
isveç
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054799033_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_a0ab8f97890668d9956c2a97683619fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, isveç, vladimir putin, bilgisayar, ukrayna

İsveç'te Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yapan kadın polise soruşturma

09:51 17.03.2022
© Sputnik / Vitaliy BelousovPutin - bilgisayar ekranı
Putin - bilgisayar ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Abone olGoogle news
İsveç'te bir kadın polis memuru, Rusya lideri Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucu görseli yaptığının fark edilmesinin ardından soruşturmaya tabi tutuldu.
Batı ülkelerinde Rusya karşıtı histeri artarak devam ederken, İsveç'te bir kadın polise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Expressen gazetesinde yer alan habere göre kadın, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini, ülkeyi silahsızlandırmak üzere özel operasyon düzenlediğini ve İsveç medyasının söylediklerinin yalan' olduğunu ifade ettii için kendi meslektaşları tarafından 'güvenlik riski' olarak addediliyor.
Sözgelimi polisin Rusya asıllı olduğu ve eşiyle birlikte sık sık Rusya'ya seyahat ettiği belirtiliyor.
Expressen'e göre, tavrını 'ciddi bir güven ihlali' olarak görerek kadına karşı 'öfkeyle dolup taşıyor'.
Bir meslektaşı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Buraya adım atmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI ANLATIM | Rusya, Ukrayna’nın Toçka-U füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu
06:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала