https://tr.sputniknews.com/20220317/japon-oyuncak-ureticisinden-ay-yuzeyini-kesfedecek-mini-robot-1054809707.html
Japon oyuncak üreticisinden Ay yüzeyini keşfedecek mini robot
Japon oyuncak üreticisinden Ay yüzeyini keşfedecek mini robot
Oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:11+0300
2022-03-17T13:11+0300
2022-03-17T13:14+0300
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japonya
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Japon oyuncak üreticisi Tomy, 8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismini ‘Sora-Q’ olarak açıkladı.Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, Sora-Q’nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.Sora-Q’nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/roscosmos-uzayda-calisacak-robotu-teledroidi-ilk-kez-gosterdi-1053611281.html
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ay, japonya, uzay, robot
Japon oyuncak üreticisinden Ay yüzeyini keşfedecek mini robot
13:11 17.03.2022 (güncellendi: 13:14 17.03.2022) Abone ol
Oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.
Japon oyuncak üreticisi Tomy, 8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismini ‘Sora-Q’ olarak açıkladı.
Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.
Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.
Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, Sora-Q’nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.
Sora-Q’nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.