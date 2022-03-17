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Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin 'karşı ödemeli' olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:55+0300
2022-03-17T09:56+0300
türkiye
esenyurt
istanbul
bıçaklama
kargo
ödeme
genç
tutuklama
market
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16 Mart'ta 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, Kazım Ünal isimli bir kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini 'karşı ödemeli' olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi. İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı. Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/kopegi-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054798742.html
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esenyurt, istanbul, bıçaklama, kargo, ödeme, genç, tutuklama, market

Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı

09:55 17.03.2022 (güncellendi: 09:56 17.03.2022)
© İHAKargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
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Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin 'karşı ödemeli' olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını toplayan kargocu tekrar mahalleye gelerek tartıştığı kişiye sopa ve bıçakla saldırdı. Markete sığınan gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
16 Mart'ta 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, Kazım Ünal isimli bir kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini 'karşı ödemeli' olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.
İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.
Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.
Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.
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Köpeği için tartıştığı çifti vurdu
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