https://tr.sputniknews.com/20220317/kargo-ucretini-odemek-istemedi-bicaklandi-1054799361.html
Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin 'karşı ödemeli' olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:55+0300
2022-03-17T09:55+0300
2022-03-17T09:56+0300
türkiye
esenyurt
istanbul
bıçaklama
kargo
ödeme
genç
tutuklama
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054799336_0:0:789:443_1920x0_80_0_0_fc87c5a92abf4b31a50c5401150d362a.jpg
16 Mart'ta 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, Kazım Ünal isimli bir kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini 'karşı ödemeli' olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi. İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı. Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/kopegi-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054798742.html
türkiye
esenyurt
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054799336_0:0:753:565_1920x0_80_0_0_b568ddcc0e9c5cb2c5aff95a325751b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
esenyurt, istanbul, bıçaklama, kargo, ödeme, genç, tutuklama, market
Kargo ücretini ödemek istemedi, bıçaklandı
09:55 17.03.2022 (güncellendi: 09:56 17.03.2022) Abone ol
Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin 'karşı ödemeli' olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını toplayan kargocu tekrar mahalleye gelerek tartıştığı kişiye sopa ve bıçakla saldırdı. Markete sığınan gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
16 Mart'ta 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, Kazım Ünal isimli bir kişi, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini 'karşı ödemeli' olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.
İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.
Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.
Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.