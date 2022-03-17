https://tr.sputniknews.com/20220317/konya-seker-pancar-taban-fiyatinda-artis-yapti-1054808965.html

Konya Şeker, pancar taban fiyatında artış yaptı

Konya Şeker, pancar taban fiyatında artış yaptı

Konya Şeker tarafından yapılan açıklamada, "2022 - 2023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için şeker pancarı taban fiyatı 1.000 TL ve artı 50 TL de kota... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:06+0300

2022-03-17T13:06+0300

2022-03-17T13:06+0300

ekonomi

konya şeker

üretim

pancar

fiyat

artış

şeker

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Konya Şeker, daha önce 2022-2023 Şeker Pancarı Üretim Dönemi için belirlenen 16 polar için 800 TL olan avans fiyatını günün şartlarına göre güncellediğini duyurdu.Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, daha önce açıkladığı şeker pancarı avans fiyatında artışa gitti.Açıklamada, '2022-2023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için şeker pancarı taban fiyatı 1.000 TL ve artı 50 TL de kota tamamlama primi olarak belirlenmiştir. Ancak kesin fiyat hasat zamanı açıklanacaktır. Ayrıca primlere ek olarak küspenin de yine üretici ortaklarımıza ücretsiz olarak dağıtımı devam edecektir" ifadeleri yer aldı.Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, attıkları bu adımla üretici ortaklarını değişen piyasa koşullarına göre desteklediklerini bildirdi.Erkoyuncu, şunları kaydetti:

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konya şeker, üretim, pancar, fiyat, artış, şeker