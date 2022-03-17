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Köpeği için tartıştığı çifti vurdu
Köpeği için tartıştığı çifti vurdu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:43+0300
2022-03-17T09:43+0300
türkiye
sakarya
akyazı
köpek
çift
silah
silahlı saldırı
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Akyazı Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.G.'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S. ve B.S. isimli çifte saldırdı. Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3. kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı. H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/kavgayi-ayirmaya-calisan-motokurye-silahla-vuruldu-1054591302.html
türkiye
sakarya
akyazı
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sakarya, akyazı, köpek, çift, silah, silahlı saldırı

Köpeği için tartıştığı çifti vurdu

09:43 17.03.2022
© DHAKöpeği için tartıştığı çifti vurdu
Köpeği için tartıştığı çifti vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3. katta bulunan evinden iki tabanca ile çiftin üzerine kurşun yağdırdı. Yaralanan çift tedaviye alınırken, Z.G. isimli kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Akyazı Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.G.'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S. ve B.S. isimli çifte saldırdı. Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı.
Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3. kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı. H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
TÜRKİYE
Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye silahla vuruldu
10 Mart, 10:47
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