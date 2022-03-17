https://tr.sputniknews.com/20220317/kopegi-icin-tartistigi-cifti-vurdu-1054798742.html

Köpeği için tartıştığı çifti vurdu

Köpeği için tartıştığı çifti vurdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolda yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayan H.S. ve B.S., hayvanın sahibi kadına tepki gösterdi. Buna sinirlenen Z.G., 3... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T09:43+0300

2022-03-17T09:43+0300

2022-03-17T09:43+0300

türkiye

sakarya

akyazı

köpek

çift

silah

silahlı saldırı

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Akyazı Yeni Mahalle 5021 Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.G.'ye ait köpek, yolda yürüyen H.S. ve B.S. isimli çifte saldırdı. Çift, emekli asker eşi olduğu öğrenilen Z.G.'ye tepki göstererek tartışmaya başladı. Z.G., tartışmanın büyümesi üzerine 3. kattaki evinden aşağıya doğru iki tabanca ile kurşun yağdırdı. H.S. ve B.S., mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Z.G. isimli kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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sakarya, akyazı, köpek, çift, silah, silahlı saldırı