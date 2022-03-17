https://tr.sputniknews.com/20220317/kremlin-umariz-kiev-gorusmeleri-uzatmaz-zira-anlasmayla-ukraynada-olanlar-hizlica-sona-erebilir-1054814486.html

Kremlin: Umarız Kiev görüşmeleri uzatmaz, zira anlaşmayla Ukrayna'da olanlar hızlıca sona erebilir

Kremlin: Umarız Kiev görüşmeleri uzatmaz, zira anlaşmayla Ukrayna'da olanlar hızlıca sona erebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafının, Rusya ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinin uzayıp gitmesine sebep olmayacağına inandıklarını, zira görüşmelerde... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T14:54+0300

2022-03-17T14:54+0300

2022-03-17T14:54+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

abd

joe biden

müzakere

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054050155_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_34fc20abaaa2d0ffe015a0eda66cca9e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile krize ilişkin yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna'nın sürdürdükleri barış görüşmelerinde bir anlaşmaya varmaya yakın olup olmadıkları sorusuna, uzlaşıya varılabilmesi için görüşmelerin sürdüğü yanıtını verdi.'Heyetimiz müzakere yürütmeye Ukrayna tarafına göre çok daha istekli görünüyor'Sözcü, görüşmelerde bir ilerleme olması hâlinde bunu duyuracaklarını belirterek, "(Ukrayna ile görüşmelerde) heyetimiz çok büyük bir çaba gösteriyor ve acil durum hâlinde müzakere yürütmeye ve Ukrayna tarafına göre çok daha istekli görünüyor” dedi.Peskov, “Rusya tarafının şartları, son derece anlaşılırlar, son derece iyi bir biçimde yazıya dökülmüş durumdalar ve tamamıyla da Ukraynalı müzakerecilere iletildiler” ifadelerini kullandı.Ukrayna tarafının görüşmelerin uzayıp gitmesini istemediğini umduğunu kaydeden Peskov, "Bir belge üstünde anlaşılması Ukrayna’da olanların hızlı bir biçimde sona ermesini sağlayabilir” vurgusunu yaptı.Öte yandan Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘savaş suçlusu’ gibi bir ifade kullanmış olmasının, ‘kabul edilemez ve affedilemez olduğunu’ belirtti.‘Çoktan yenilmiş bir ülkeye atom bombası atan bir devletin lideri olan Biden’ın bunu söylemeye hakkı yok’Peskov, Biden’ın bu ifadelerini, diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açacak bir açıklama olarak görüp görmedikleri sorusuna şu yanıtı verdi: "Devlet Başkanımız (Putin), çok bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası figür ve Rusya Federasyonu’nun lideri. Biden’ın söz konusu açıklaması asla kabul edilemez. En mühimi de, seneler boyunca dünyanın her yerinde insanları bombalayan, çoktan yenilmiş bir ülkeye (Japonya) manasız bir biçimde atom bombası atan bir devletin lideri olarak, Biden’ın böyle bir açıklama yapmaya hakkı olamaz. Bizim kanaatimiz budur.”

https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-ukrayna-tarafsiz-ulke-olmasi-gerektigini-ne-kadar-cabuk-anlarsa-harekat-o-kadar-cabuk-biter-1054804399.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, abd, joe biden, müzakere, vladimir putin