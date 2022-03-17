https://tr.sputniknews.com/20220317/kucuk-kizin-bagirsaklarindan-5-tane-miknatisli-bilye-cikti-1054805994.html

Küçük kızın bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı

Küçük kızın bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı

İzmir'de, Nurdan (38) ve Ali Güler (39) çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Cemre Güler'in bağırsaklarından 5 mıknatıslı bilye çıkarıldı. Karın ağrısı ve kusma... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T12:09+0300

2022-03-17T12:09+0300

2022-03-17T13:16+0300

türkiye

çocuk

izmir

aliağa

ameliyat

bağırsak

oyun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054806198_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a49b1c502cce4b35908af1baf14db25c.jpg

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan, 2 çocukları olan mühendis Ali Güler ile muhasebeci Nurdan Güler'in 2.5 yaşındaki kızları Cemre, 6 Mart'ta, ağabeyiyle evde oynarken oyuncak mıknatıs yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kent Hastanesi'ne getirilen Cemre'ye çekilen filmde, bağırsaklarında 5 küçük mıknatıs tespit edildi. Ameliyata alınan Cemre, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Kızı için çok korktuklarını dile getiren Ali Güler, "Bu mıknatıslar aslında ağabeyinin oyuncaklarıydı. Cemre'nin de dikkatini çekince o da oynamaya başlamış. Ağabeyi ağzına götürdüğünü fark etmiş ama yutabileceğini düşünememiş. Cemre bize yuttuğunu söyledi ama en fazla 1 tane yuttuğunu düşünüp doktora bilgi verdik. Eğer gerçekten yuttuysa dışkı yoluyla çıkmasını beklemeye başladık. Ertesi gün ağrısı başladı ve giderek artmaya devam etti. Kusmaya da başlayınca acile götürdük. Çekilen röntgende 5 tane mıknatısın olduğunu gördük. Pazartesi akşam ameliyata alındı" dedi.Çocuğunun keyifli vakit geçirmesi amacıyla aldığı mıknatısların tehlikesini, yaşadıkları olayla anladığını dile getiren Güler, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.Bağırsak duvarı deli̇nmi̇şAmeliyatı yapan Doç. Dr. Tunç Özdemir de 1 yıl içinde mıknatıs yutan 2'nci çocuk vakasıyla karşılaştıklarını belirterek bu kazaların ölümcül sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti. Cemre'nin bağırsağından yaklaşık 10 santimetrelik kısmı almak zorunda kaldıklarını söyleyen Özdemir, "Hastayı gördüğümde şiddetli karın ağrısı vardı, kusuyordu. Daha önceki deneyimlerim dolayısıyla çoklu mıknatıs yuttuğu için aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ettim. Genellikle bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi tablosuyla karşılaşıyoruz. Aileye kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik. 2.5 yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır bir tabloya neden olur. Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken birbirlerini birbirlerini bulmuşlar. Mıknatıslar çok güçlü olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsakta 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık" açıklamalarında bulundu.Ölümcül sonuç tehli̇kesi̇Hastanın iyileşme süresinin 5 günü bulduğunu belirten Doç. Dr. Tunç Özdemir, damardan beslenip güçlü antibiyotikler verildiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20200119/sanliurfada-sirt-cantasindan-bilye-ile-guclendirilmis-4-kilogram-patlayici-cikti--1041137283.html

https://tr.sputniknews.com/20210208/ingilterede-bir-cocugun-midesinden-54-bilye-cikti-1043761468.html

türkiye

izmir

aliağa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuk, izmir, aliağa, ameliyat, bağırsak, oyun