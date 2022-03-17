https://tr.sputniknews.com/20220317/lubnan-suriyeye-acilan-gumruk-kapisi-sayisini-6ya-cikaracak-1054794458.html
Lübnan, Suriye’ye açılan gümrük kapısı sayısını 6’ya çıkaracak
Lübnan, Suriye’ye açılan gümrük kapısı sayısını 6’ya çıkaracak
Lübnan hükümeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti ile yeni bir gümrük kapısının açılması ile yeni elektrik üretim santralinin inşa edilmesine onay... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T01:56+0300
2022-03-17T01:56+0300
2022-03-17T01:56+0300
dünya
suriye
lübnan
sınır
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Lübnan Enformasyon Bakanlığı, başkent Beyrut’taki hükümet sarayında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada, kabinenin, ulusal bir plan olan elektrik sektörünün kalkındırılması projesini onayladığı ifade edildi.Kabinenin, ülkede yeni bir elektrik üretim tesisi ve dağıtım ağının inşası için ihaleye gidilmesine karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, ihalenin hızlandırılması ve tüm çalışmalardan Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad’ın sorumlu olacağı kaydedildi.Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Lübnan’ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinden Suriye’ye açılan yeni bir sınır kapısının açılmasına da hükümetin onay verdiğini ifade etti.
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suriye, lübnan, sınır
Lübnan, Suriye’ye açılan gümrük kapısı sayısını 6’ya çıkaracak
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Lübnan hükümeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti ile yeni bir gümrük kapısının açılması ile yeni elektrik üretim santralinin inşa edilmesine onay verdi.
Lübnan Enformasyon Bakanlığı, başkent Beyrut’taki hükümet sarayında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, kabinenin, ulusal bir plan olan elektrik sektörünün kalkındırılması projesini onayladığı ifade edildi.
Kabinenin, ülkede yeni bir elektrik üretim tesisi ve dağıtım ağının inşası için ihaleye gidilmesine karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, ihalenin hızlandırılması ve tüm çalışmalardan Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad’ın sorumlu olacağı kaydedildi.
Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Lübnan’ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinden Suriye’ye açılan yeni bir sınır kapısının açılmasına da hükümetin onay verdiğini ifade etti.