https://tr.sputniknews.com/20220317/maltepede-guvenlik-kameralarini-calan-hirsiz-yakalandi-1054799954.html

Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli, yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T10:08+0300

2022-03-17T10:08+0300

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türkiye

maltepe

istanbul

güvenlik kamerası

hırsız

polis

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Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç., Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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maltepe, istanbul, güvenlik kamerası, hırsız, polis