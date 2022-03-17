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Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli, yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T10:08+0300
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türkiye
maltepe
istanbul
güvenlik kamerası
hırsız
polis
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Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç., Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/kargo-ucretini-odemek-istemedi-bicaklandi-1054799361.html
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maltepe, istanbul, güvenlik kamerası, hırsız, polis

Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı

10:08 17.03.2022
© DHAMaltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de güvenlik kameralarını çalan hırsız yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli, yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç., Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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