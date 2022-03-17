Türkiye
SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/medvedev-rusya-kustah-dusmanlara-hadlerini-bildirecek-guce-sahip-1054816316.html
Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip
Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın düşmanlarına hadlerini bildirecek, Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:37+0300
2022-03-17T15:38+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
ukrayna
rusya
rusya güvenlik konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053245355_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_82daa4a9669db1ac63aeecf1f29d4403.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı ilk paylaşımda, "Rusya, küstah düşmanlarına hadlerini bildirecek güce sahiptir. İçinde Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu'na ve vatandaşlarımızın çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahlaki güç ve tarihsel gerçek, daha önce de olduğu gibi, bizim tarafımızda" dedi.'Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının iğrenç ve gayri ahlaki’Uluslararası durumun kötüleşmesinin Batı’nın Rus fobisinden kaynaklandığını belirten Medvedev, “Görünüşe göre Batı'nın akla ziyan Rus fobisi asla dibe ulaşamayacak. NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlemesi, ülkemize karşı her cephede başlatılan ekonomik ve bilgi savaşı, bitmek bilmeyen tehditler ve gözdağı, ülke dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yoğun baskılar... Bütün bunlar, bugünlerde tüm dünyanın yaşamakta olduğu uluslararası durumun aşırı derecede kötüleşmesinin nedenleridir” ifadelerini kullandı.Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının ‘iğrenç, suç ve gayri ahlaki’ olduğuna vurgu yapan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Batı'nın çifte standartları artık kimseyi şaşırtmıyor. Gerektiğinde, Donbass'ta yıllarca süren sivillerin katledilmesi dahil her şeye gözlerini kapatabiliyorlar. Eğer bir şeyler planladıkları gibi gitmiyorsa, onlara göre tek suçlu var, o da bizim ülkemiz” değerlendirmesinde bulundu.Medvedev, Rusya'ya karşı nefretin zemininin son 30 yıl boyunca ABD ve uyduları tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “Elbette, Rusya'nın yeniden kendi çıkarlarını savunabilecek, diğer ülkelerdeki vatandaşlarını koruyabilecek güçlü bir devlet haline gelmesinden hoşlanmadılar” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/kremlin-umariz-kiev-gorusmeleri-uzatmaz-zira-anlasmayla-ukraynada-olanlar-hizlica-sona-erebilir-1054814486.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053245355_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_bd66b25c9f1301fc13b3cf0b1f715ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, ukrayna, rusya, rusya güvenlik konseyi

Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip

15:37 17.03.2022 (güncellendi: 15:38 17.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın düşmanlarına hadlerini bildirecek, Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu ve vatandaşlarının çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele edebilecek güce sahip olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı ilk paylaşımda, "Rusya, küstah düşmanlarına hadlerini bildirecek güce sahiptir. İçinde Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu'na ve vatandaşlarımızın çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahlaki güç ve tarihsel gerçek, daha önce de olduğu gibi, bizim tarafımızda" dedi.

'Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının iğrenç ve gayri ahlaki’

Uluslararası durumun kötüleşmesinin Batı’nın Rus fobisinden kaynaklandığını belirten Medvedev, “Görünüşe göre Batı'nın akla ziyan Rus fobisi asla dibe ulaşamayacak. NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlemesi, ülkemize karşı her cephede başlatılan ekonomik ve bilgi savaşı, bitmek bilmeyen tehditler ve gözdağı, ülke dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yoğun baskılar... Bütün bunlar, bugünlerde tüm dünyanın yaşamakta olduğu uluslararası durumun aşırı derecede kötüleşmesinin nedenleridir” ifadelerini kullandı.
Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının ‘iğrenç, suç ve gayri ahlaki’ olduğuna vurgu yapan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Batı'nın çifte standartları artık kimseyi şaşırtmıyor. Gerektiğinde, Donbass'ta yıllarca süren sivillerin katledilmesi dahil her şeye gözlerini kapatabiliyorlar. Eğer bir şeyler planladıkları gibi gitmiyorsa, onlara göre tek suçlu var, o da bizim ülkemiz” değerlendirmesinde bulundu.
Medvedev, Rusya'ya karşı nefretin zemininin son 30 yıl boyunca ABD ve uyduları tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “Elbette, Rusya'nın yeniden kendi çıkarlarını savunabilecek, diğer ülkelerdeki vatandaşlarını koruyabilecek güçlü bir devlet haline gelmesinden hoşlanmadılar” diye ekledi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Umarız Kiev görüşmeleri uzatmaz, zira anlaşmayla Ukrayna'da olanlar hızlıca sona erebilir
14:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала