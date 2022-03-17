https://tr.sputniknews.com/20220317/medvedev-rusya-kustah-dusmanlara-hadlerini-bildirecek-guce-sahip-1054816316.html
Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip
Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın düşmanlarına hadlerini bildirecek, Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:37+0300
2022-03-17T15:37+0300
2022-03-17T15:38+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı ilk paylaşımda, "Rusya, küstah düşmanlarına hadlerini bildirecek güce sahiptir. İçinde Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu'na ve vatandaşlarımızın çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahlaki güç ve tarihsel gerçek, daha önce de olduğu gibi, bizim tarafımızda" dedi.'Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının iğrenç ve gayri ahlaki’Uluslararası durumun kötüleşmesinin Batı’nın Rus fobisinden kaynaklandığını belirten Medvedev, “Görünüşe göre Batı'nın akla ziyan Rus fobisi asla dibe ulaşamayacak. NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlemesi, ülkemize karşı her cephede başlatılan ekonomik ve bilgi savaşı, bitmek bilmeyen tehditler ve gözdağı, ülke dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yoğun baskılar... Bütün bunlar, bugünlerde tüm dünyanın yaşamakta olduğu uluslararası durumun aşırı derecede kötüleşmesinin nedenleridir” ifadelerini kullandı.Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının ‘iğrenç, suç ve gayri ahlaki’ olduğuna vurgu yapan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Batı'nın çifte standartları artık kimseyi şaşırtmıyor. Gerektiğinde, Donbass'ta yıllarca süren sivillerin katledilmesi dahil her şeye gözlerini kapatabiliyorlar. Eğer bir şeyler planladıkları gibi gitmiyorsa, onlara göre tek suçlu var, o da bizim ülkemiz” değerlendirmesinde bulundu.Medvedev, Rusya'ya karşı nefretin zemininin son 30 yıl boyunca ABD ve uyduları tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “Elbette, Rusya'nın yeniden kendi çıkarlarını savunabilecek, diğer ülkelerdeki vatandaşlarını koruyabilecek güçlü bir devlet haline gelmesinden hoşlanmadılar” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/kremlin-umariz-kiev-gorusmeleri-uzatmaz-zira-anlasmayla-ukraynada-olanlar-hizlica-sona-erebilir-1054814486.html
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Medvedev: Rusya, küstah düşmanlara hadlerini bildirecek güce sahip
15:37 17.03.2022 (güncellendi: 15:38 17.03.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’nın düşmanlarına hadlerini bildirecek, Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu ve vatandaşlarının çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele edebilecek güce sahip olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı ilk paylaşımda, "Rusya, küstah düşmanlarına hadlerini bildirecek güce sahiptir. İçinde Nazilere, tarihi yalanlara ve soykırıma yer olmayan, Rusya Federasyonu'na ve vatandaşlarımızın çıkarlarına uyan dünya düzeni için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahlaki güç ve tarihsel gerçek, daha önce de olduğu gibi, bizim tarafımızda" dedi.
'Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının iğrenç ve gayri ahlaki’
Uluslararası durumun kötüleşmesinin Batı’nın Rus fobisinden kaynaklandığını belirten Medvedev, “Görünüşe göre Batı'nın akla ziyan Rus fobisi asla dibe ulaşamayacak. NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlemesi, ülkemize karşı her cephede başlatılan ekonomik ve bilgi savaşı, bitmek bilmeyen tehditler ve gözdağı, ülke dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yoğun baskılar... Bütün bunlar, bugünlerde tüm dünyanın yaşamakta olduğu uluslararası durumun aşırı derecede kötüleşmesinin nedenleridir” ifadelerini kullandı.
Batı dünyasının Rusya'ya yönelik son yıllardaki yaklaşımının ‘iğrenç, suç ve gayri ahlaki’ olduğuna vurgu yapan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Batı'nın çifte standartları artık kimseyi şaşırtmıyor. Gerektiğinde, Donbass'ta yıllarca süren sivillerin katledilmesi dahil her şeye gözlerini kapatabiliyorlar. Eğer bir şeyler planladıkları gibi gitmiyorsa, onlara göre tek suçlu var, o da bizim ülkemiz” değerlendirmesinde bulundu.
Medvedev, Rusya'ya karşı nefretin zemininin son 30 yıl boyunca ABD ve uyduları tarafından hazırlandığına dikkat çekerek, “Elbette, Rusya'nın yeniden kendi çıkarlarını savunabilecek, diğer ülkelerdeki vatandaşlarını koruyabilecek güçlü bir devlet haline gelmesinden hoşlanmadılar” diye ekledi.