https://tr.sputniknews.com/20220317/merkez-bankasi-toplam-rezervleri-139-milyar-dolar-azaldi-1054816890.html

Merkez Bankası toplam rezervleri 1.39 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1.39 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Mart haftasında 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 108 milyar 864 milyon dolara geriledi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:46+0300

2022-03-17T15:46+0300

2022-03-17T15:46+0300

ekonomi

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

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enflasyon

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 11 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 65 milyar 336 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Mart'ta 68 milyar 180 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolardan 108 milyar 864 milyon dolara indi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1054810528.html

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