https://tr.sputniknews.com/20220317/meteoroloji-genel-mudurlugunden-istanbula-yogun-kar-yagisi-uyarisi-1054807449.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kar yağışının yarın başlayacağını, cumartesi günü etkisini artıracağını belirtilerek, "Kar yağışı pazar günü... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T12:32+0300

2022-03-17T12:32+0300

2022-03-17T12:34+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İstanbul'daki kar yağışı ne zaman son bulacak?İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

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istanbul, kar yağışı