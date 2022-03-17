https://tr.sputniknews.com/20220317/metrodaki-bicakli-saldirgan-hakim-karsisina-cikti-kadin-oldugu-icin-el-kaldirmadim-1054810807.html

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı: 'Kadın olduğu için el kaldırmadım'

Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı: 'Kadın olduğu için el kaldırmadım'

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı ile annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekip tehdit eden Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:38+0300

2022-03-17T13:38+0300

2022-03-17T13:38+0300

türkiye

kadıköy

metro

bıçaklı saldırı

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İstanbul’da 24 Kasım 2021’de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmazi ile mağdurlar Senanur Damgacı, Nilgün Mihdiye Damgacı ve Aziza Nur Kara katıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında izleyici ve basının alınmadığı duruşmada ilk olarak mağdur Azize Nur Kaya ifade verdi. Olay günün anlatan Kaya, yüzündeki rahatsızlık sebebiyle maskesini burnunun altına indirdiğini söyledi.'Yakasına yapışıp boğazını sıktı'Sanık Emrah Yılmaz’ın kendisine, “Maskeni kapat” dediğini söyleyen Kaya, “Rahatsızlığım var' dedim. O da bana 'Benim de astımım var ama ben maske takıyorum, sen de takacaksın' dedi. Tam karşımda oturuyordu. Bana kaba bir şekilde konuşmaya devam edince ben kötü oldum. Bu sırada Senanur hanım sanığa, ‘Hanımefendiye böyle bağıramazsınız’ dedi. Sanık, 'Sen karışma diyerek küfürler etmeye başladı” dedi. Sanığın küfür ederek ayağa kalktığını anlatan Kaya, “Senanur’da ayağa kalktı. Bir ara sanığın Senanur’un yakasına yapıştığını, boğazını sıktığını gördüm. Senanur da kendisini müdafaa etti. Ortalık karıştı herkes ayaklandı. Biri, ‘Bıçak var’ diye bağırıyordu. Sanık bıçak çıkardı. O hengamede Senanur’un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Elindeki bıçağı sağa sola sallayıp, ‘Keserim’ tarzında şeyler söylüyordu. Senanur hanımı öldürmekle tehdit ederek, suratını keseceğini söylüyordu” dedi. Azize Nur Kaya ifadesinin ardından sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.'Beni bağırarak rencide etti'İfadenin ardından savunması sorulan sanık Emrah Yılmaz, “Senanur metro içinde bana bağırarak beni rencide etmiştir. Buna istinaden ayağa kalkıp kendisiyle tartıştım. Ancak fiziksel bir müdahalede bulunmadım. Kadın olduğu için el kaldırmadım. Metro içindeki kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum” dedi. Senanur Damgacı’nın avukatı söz alarak olay anında metroda bulunan bir kişinin çektiği görüntüleri müvekkiline gönderdiğini söyleyerek duruşmada izlenmesini istedi.'Yapıcı yaklaşmadı'Duruşmada izlenen görüntülerden sonra söz verilen sanık Emrah Yılmaz, “Ettiğim küfürleri doğru bulmuyorum. Zaten bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ancak salgının yoğun olduğu dönemde müşteki Azize’yi uyarmam üzerine müşteki Senanur araya girmiş ve beni sert bir dille eleştirmiştir. Bana yapıcı yaklaşmamıştır. Bana tekme atmıştır. Bu hususların gözetilmesini istiyorum” dedi.Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeleri Şefliği’ne yazı yazarak olay anına ilişkin görüntülerin gönderilmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kadikoy-metrosundaki-bicakli-saldirgan-icin-18-yil-3-aya-kadar-hapis-istendi-1052666844.html

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kadıköy, metro, bıçaklı saldırı