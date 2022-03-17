https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-bakani-akar-kara-deniz-ve-hava-kuvvetleri-komutanlarinin-testleri-pozitif-cikti-1054821098.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı" dedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:05+0300

2022-03-17T17:05+0300

2022-03-17T17:30+0300

türkiye

hulusi akar

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

askeri kuvvet

komutan

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 kuvvet komutanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.'Bugüne kadar 33 bi̇n teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi̇'Bakan Akar ayrıca "24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-bakani-akar-montro-statusunun-bozulmasinin-kimseye-yarari-yok-1054802035.html

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hulusi akar, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, askeri kuvvet, komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)