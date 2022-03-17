https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-bakani-akar-kara-deniz-ve-hava-kuvvetleri-komutanlarinin-testleri-pozitif-cikti-1054821098.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanı Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanı Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı" dedi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:05+0300
2022-03-17T17:05+0300
2022-03-17T17:30+0300
türkiye
hulusi akar
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
askeri kuvvet
komutan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 kuvvet komutanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.'Bugüne kadar 33 bi̇n teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi̇'Bakan Akar ayrıca "24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-bakani-akar-montro-statusunun-bozulmasinin-kimseye-yarari-yok-1054802035.html
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hulusi akar, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, askeri kuvvet, komutan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanı Akar: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı
17:05 17.03.2022 (güncellendi: 17:30 17.03.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 kuvvet komutanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.
'Bugüne kadar 33 bi̇n teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi̇'
Bakan Akar ayrıca "24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.