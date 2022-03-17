https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-bakani-akar-montro-statusunun-bozulmasinin-kimseye-yarari-yok-1054802035.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok

Milli Savunma Bakanı Akar: Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'da kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 nakliye uçağı konusunda hem Rusya hem Ukrayna ile süren görüşmelerden... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:11+0300

2022-03-17T11:11+0300

2022-03-17T11:29+0300

türkiye

milli savunma bakanı

hulusi akar

türkiye

rusya

ukrayna

montrö

montrö boğazlar sözleşmesi

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Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi.Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşananlara yönelik faaliyetlerini son derece tutarlı ve prensiplere bağlı sürdürdüğünü söyleyen Akar, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlattı.Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek, sorunun herhangi bir çatışmaya varmadan çözülmesi için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.Ukrayna'da yaşananların bölgenin güvenliği konusunda köklü değişikliğe neden olduğunu dile getiren Akar, "NATO olarak caydırıcılığın ve savunmanın muhafazası, elimizdeki imkan ve kabiliyetlerin sürdürülebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede neler yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Bunların cevabı hem ikili hem de genel görüşmelerde bütün ülkeler ve NATO tarafından aranıyor." değerlendirmesini yaptı.'Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok'Akar, acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.Bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en üst düzeyde, kendisinin de Rus ve Ukraynalı muhatapları ile konuşurken sürekli dile getirdiğini vurgulayan Akar, "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz." bilgisini paylaştı.Ukrayna'da sivil halkın sıkıntılarına çare bulunması gerektiğine değinen Akar, "Orada yaşlılar, kadınlar, çoluk çocuk, masum insanlar var. Bu manada elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fırsat buldukça elimizden gelenin en iyisini sürdürmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.Bölgede barış ve istikrarın tekrar tesisi için yapılan en önemli çalışmalardan birinin Montrö Sözleşmesi'ne uyum olduğuna dikkati çeken Akar, şunları söyledi:'Çalışmalarımızın kadrinin kıymetinin bilinmesini istiyoruz''Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün yanı sıra birçok terör örgütü ile mücadele ettiğini' belirten Akar, bu konuda iş birliği içinde olunması gerektiğini, alınması gereken tedbirlerin bulunduğunu, NATO üyesi müttefiklerden de bunu beklediklerini dile getirdi.Türkiye'nin terörle mücadelede yaptıklarının bilinmesi gerektiğini vurgulayan Akar, "Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, NATO'nun güneydoğu sınırlarını koruyoruz. Eğer orada biz teröre karşı mücadeleyi vermezsek, bu illegal göçlere, bu istenmeyen göçlere karşı gerekli mücadeleyi vermezsek Avrupa'nın hali ne olur? Yaptığımız çalışmanın sadece ülkemizin menfaati, hakkı için değil, aynı zamanda Avrupa için de son derece yararlı olduğunun da bilinmesi lazım. Bu farkındalığın olması gerekiyor. Bu yaptığımız çalışmaların, gayretin kadrinin kıymetinin bilinmesini istiyoruz." mesajını verdi.NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı kapsamındaki görüşmelerNATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Akar, ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Yunanistan ve Letonyalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü, görüşmelerinin olumlu ve yapıcı geçtiğini ifade etti.Görüşmelerde temel konunun Ukrayna'da yaşananlar olduğunu aktaran Akar, şöyle konuştu:'Ateşkesin bir an önce sağlanması lazım'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin soruya, "Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu olay zaten Cumhurbaşkanımızın gündeminden hiçbir zaman düşmedi" yanıtını verdi.Akar, "Yaptırımlara katılmıyoruz diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan yaptırımlar her ne ise Türkiye Cumhuriyeti onlarla alakalı üzerine düşeni yapıyor." diye konuştu.Yaptırımların hedefinin, istenen sonuçların dikkatli planlanmasının önemine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:'Dengeli ve sıcak ilişkiler'Ukrayna'nın, sürecin başından beri özellikle NATO ülkelerinden belli talepleri olduğu, Türkiye'nin de özellikle insani yardım konusuna odaklandığı belirtilerek, "Ukrayna'nın taleplerine yönelik adımlarımız olacak mı" sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin Rusya ile münasebetinden dolayı bu konuda son derece dikkatli ve hassas davrandığını belirtti.Bakan Akar, Ukrayna'daki gelişmelerin başından itibaren Türkiye'nin hem siyasi sürece hem de insani yardım faaliyetlerine destek sağladığını hatırlatarak, "Münasebetlerimizi gayet dengeli ve sıcak şekilde tutuyoruz. Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Yunanistan ile Türkiye ilişkilerindeki son duruma yönelik soruyu da Akar, "Samimi, açık, dürüstçe ve şeffaf şekilde konuşmalarımızı görüşmelerimizi yapıyoruz" diye yanıtladı.İki ülke savunma bakanlıkları arasındaki Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının birinci ve üçüncüsünün Atina'da, ikincisinin Türkiye'de yapıldığını anımsatan Akar, dördüncü toplantı için de sıranın Türkiye'de olduğunu kaydetti.Akar, Güven Arttırıcı Önlemler toplantısı için Yunan heyetini Ankara’ya beklediklerini, bu konunun Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:Ukrayna'daki 2 "Koca Yusuf"Ukrayna'da kalan iki A 400M uçağının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, şunları kaydetti:Rus limanlarında bekletilen ve aralarında yağ yüklülerin de bulunduğu gemilere ilişkin soru üzerine Akar, "Rus yetkililerle konuştuk, o gemiler çıktı ve Türkiye'ye intikal etti. Oradaki diğer gemilerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" yanıtını verdi.

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