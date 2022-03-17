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Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:45+0300
2022-03-17T14:45+0300
türkiye
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

14:45 17.03.2022
© Fotoğraf : TwitterMilli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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