https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-universitesi-sinavi-giris-belgeleri-erisime-acildi-1054814010.html

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T14:45+0300

2022-03-17T14:45+0300

2022-03-17T14:45+0300

türkiye

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)