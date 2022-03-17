https://tr.sputniknews.com/20220317/milli-savunma-universitesi-sinavi-giris-belgeleri-erisime-acildi-1054814010.html
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:45+0300
2022-03-17T14:45+0300
2022-03-17T14:45+0300
türkiye
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.