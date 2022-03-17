https://tr.sputniknews.com/20220317/nasa-ay-gorevi-icin-insa-edilen-dev-roketi-ilk-kez-firlatma-rampasina-tasiyacak-1054818036.html

NASA, Ay görevi için inşa edilen dev roketi ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak

NASA, Ay görevi için inşa edilen dev roketi ilk kez fırlatma rampasına taşıyacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Ay görevi ‘Artemis I’ kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) ve üzerine monte edilen uzay aracı Orion’u ilk kez... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T16:12+0300

2022-03-17T16:12+0300

2022-03-17T16:15+0300

yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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roket

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çalışma

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NASA tarafından yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adlı dev roketin ve üzerinde bulunan Orion adlı mekiğin bugün Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye taşınacağını duyurdu.Üzerine Orion uzay aracı monte edilmiş olan SLS roketin yaklaşık 6 ila 12 saatte taşınacağını belirten NASA, 1 Nisan tarihinde ise ‘ıslak elbise provası’ adı verilen testlere başlanacağı ifade etti. Bu testler kapsamında roketin merkezine süper soğuk itici gaz yükleme ve boşaltma yapılarak fırlatma işlemi sırasında roketin ayakta kalabilme yetenekleri gözden geçirilecek.Aylar süren çalışmanın doruk noktasıNASA 1 Nisan provası için yaptığı açıklamada “Test, SLS ve Orion için aylarca süren montaj ve testlerin yanı sıra fırlatma kontrol ve mühendislik ekipleri tarafından yapılan hazırlıkların doruk noktası olacak ve ilk Artemis fırlatma için zemin hazırlayacak” denildi.Mürettebatsız Artemis I görevi kapsamında, SLS roketi ve Orion uzay aracı birlikte ilk uçuşu olacak ve gelecekteki Artemis II ve Artemis III görevleriyle insanları ay yörüngesinde ve Ay yüzeyinde çalışmaya gönderecek. Artemis misyonları ile NASA, Ay'a ilk kadını götürerek Mars'a yapılacak insanlı seyahatler için hazırlık yapacak.

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, roket, rampa, uzay, çalışma