Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220317/netflixte-hane-halki-disindakilerle-sifresini-paylasanlar-icin-ekstra-ucret-yolda-1054798855.html
Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda
Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, hesap sahiplerinin, kendileriyle aynı evde yaşamayanlarla şifre paylaşmasını engelleme çabalarını... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:50+0300
2022-03-17T09:53+0300
yaşam
netflix
kosta rika
şili
peru
şifre
abonelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_3ab017e66fd7e244e4eaf85760cd7e66.jpg
Üyelik paketlerinde kişiler değil platformun kullanılacağı cihazları baz alan 212 milyon aboneli Netflix dün blog sayfasında yayınladığı yazıda, kullanıcıyla aynı evde kalmayanlarla şifre paylaşımından ekstra ücret isteneceğini yöntemi test ettiğini duyurdu. Halihazırdaki kullanıcı seçeneklerinin 'Netflix'in nasıl paylaşılacağına dair kafa karışıklığı yarattığını' belirten Netflix, bunun çözümüne ilişkin iki yeni özelliği birkaç hafta içinde Şili, Kosta Rika ve Peru'da denemeye başlayacak. Şifre paylaşılanları devre dışı bırakmak yerine onlardan da gelir elde etmeyi amaçlayan bu sistemde bir hesap, birlikte yaşamadığı en fazla iki kişi için 'alt hesap' açabilecek. Ayrıca bu test ülkelerindeki kullanıcılar, hesap paylaştıkları kişilerin profil bilgilerini yeni bir hesap veya bu alt hesaba aktarmalarına izin verebilecek. Bunu yapmanın maliyeti ise bu test ülkelerinde şimdilik 3 dolar olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210312/sifre-paylasimini-engellemek-icin-netflixten-yeni-adim--1044012825.html
kosta rika
şili
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f08238ed2b148ab3d701a292d13146f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, kosta rika, şili, peru, şifre, abonelik

Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda

09:50 17.03.2022 (güncellendi: 09:53 17.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
Abone olGoogle news
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, hesap sahiplerinin, kendileriyle aynı evde yaşamayanlarla şifre paylaşmasını engelleme çabalarını resmileştiriyor.
Üyelik paketlerinde kişiler değil platformun kullanılacağı cihazları baz alan 212 milyon aboneli Netflix dün blog sayfasında yayınladığı yazıda, kullanıcıyla aynı evde kalmayanlarla şifre paylaşımından ekstra ücret isteneceğini yöntemi test ettiğini duyurdu.
Halihazırdaki kullanıcı seçeneklerinin 'Netflix'in nasıl paylaşılacağına dair kafa karışıklığı yarattığını' belirten Netflix, bunun çözümüne ilişkin iki yeni özelliği birkaç hafta içinde Şili, Kosta Rika ve Peru'da denemeye başlayacak.
Şifre paylaşılanları devre dışı bırakmak yerine onlardan da gelir elde etmeyi amaçlayan bu sistemde bir hesap, birlikte yaşamadığı en fazla iki kişi için 'alt hesap' açabilecek. Ayrıca bu test ülkelerindeki kullanıcılar, hesap paylaştıkları kişilerin profil bilgilerini yeni bir hesap veya bu alt hesaba aktarmalarına izin verebilecek.
Bunu yapmanın maliyeti ise bu test ülkelerinde şimdilik 3 dolar olarak belirlendi.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2021
YAŞAM
Şifre paylaşımını engellemek için Netflix'ten yeni adım
12 Mart 2021, 09:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала