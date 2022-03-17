https://tr.sputniknews.com/20220317/netflixte-hane-halki-disindakilerle-sifresini-paylasanlar-icin-ekstra-ucret-yolda-1054798855.html

Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda

Netflix'te hane halkı dışındakilerle şifresini paylaşanlar için ekstra ücret yolda

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, hesap sahiplerinin, kendileriyle aynı evde yaşamayanlarla şifre paylaşmasını engelleme çabalarını... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T09:50+0300

2022-03-17T09:50+0300

2022-03-17T09:53+0300

yaşam

netflix

kosta rika

şili

peru

şifre

abonelik

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Üyelik paketlerinde kişiler değil platformun kullanılacağı cihazları baz alan 212 milyon aboneli Netflix dün blog sayfasında yayınladığı yazıda, kullanıcıyla aynı evde kalmayanlarla şifre paylaşımından ekstra ücret isteneceğini yöntemi test ettiğini duyurdu. Halihazırdaki kullanıcı seçeneklerinin 'Netflix'in nasıl paylaşılacağına dair kafa karışıklığı yarattığını' belirten Netflix, bunun çözümüne ilişkin iki yeni özelliği birkaç hafta içinde Şili, Kosta Rika ve Peru'da denemeye başlayacak. Şifre paylaşılanları devre dışı bırakmak yerine onlardan da gelir elde etmeyi amaçlayan bu sistemde bir hesap, birlikte yaşamadığı en fazla iki kişi için 'alt hesap' açabilecek. Ayrıca bu test ülkelerindeki kullanıcılar, hesap paylaştıkları kişilerin profil bilgilerini yeni bir hesap veya bu alt hesaba aktarmalarına izin verebilecek. Bunu yapmanın maliyeti ise bu test ülkelerinde şimdilik 3 dolar olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210312/sifre-paylasimini-engellemek-icin-netflixten-yeni-adim--1044012825.html

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netflix, kosta rika, şili, peru, şifre, abonelik