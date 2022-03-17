https://tr.sputniknews.com/20220317/oyuncu-ve-yonetmen-kunt-tulgar-hayatini-kaybetti-1054798283.html

Oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar’ın hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T09:23+0300

2022-03-17T09:23+0300

2022-03-17T09:23+0300

türkiye

yeşilçam

oyuncu

yönetmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798217_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_cba834d0f228cb47633d8414d262d11b.jpg

Sinema Emekçileri Sendikası, Türk sinemasının önemli isimlerinden Kunt Tulgar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.Kunt Tulgar kimdir?Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.Tulgar, Tarzan İstanbul'da filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201103/yesilcam-oyuncusu-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi-1043141760.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yeşilçam, oyuncu, yönetmen