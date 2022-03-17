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Oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar’ın hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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yeşilçam
oyuncu
yönetmen
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Sinema Emekçileri Sendikası, Türk sinemasının önemli isimlerinden Kunt Tulgar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.Kunt Tulgar kimdir?Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.Tulgar, Tarzan İstanbul'da filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.
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yeşilçam, oyuncu, yönetmen

Oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti

09:23 17.03.2022
© DHAYeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar’ın hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.
Sinema Emekçileri Sendikası, Türk sinemasının önemli isimlerinden Kunt Tulgar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kunt Tulgar kimdir?

Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.
Tulgar, Tarzan İstanbul'da filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.
Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.
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