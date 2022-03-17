https://tr.sputniknews.com/20220317/ozan-tufan-e-spor-takimi-kurdu-1054810644.html
Ozan Tufan e-spor takımı kurdu
Ozan Tufan e-spor takımı kurdu
Ozan Tufan, e-spor dünyasına dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, PUBG takımı Good Guys'ın yeni sahibi oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:33+0300
2022-03-17T13:33+0300
2022-03-17T13:36+0300
espor
spor
ozan tufan
pubg
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, e-spor dünyasına adım attı. Fenerbahçeli futbolcu, PUBG'de yarışan Good Guys takımı ile anlaşmaya vardı.Yeni takımını video ile duyuran Ozan Tufan, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-espor-federasyonundan-10-kasim-videosu-oyunlarda-saygi-durusu-1050680214.html
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espor, ozan tufan, pubg
Ozan Tufan e-spor takımı kurdu
13:33 17.03.2022 (güncellendi: 13:36 17.03.2022) Abone ol
Ozan Tufan, e-spor dünyasına dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, PUBG takımı Good Guys'ın yeni sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, e-spor dünyasına adım attı. Fenerbahçeli futbolcu, PUBG'de yarışan Good Guys takımı ile anlaşmaya vardı.
Yeni takımını video ile duyuran Ozan Tufan, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.