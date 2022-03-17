https://tr.sputniknews.com/20220317/ozan-tufan-e-spor-takimi-kurdu-1054810644.html

Ozan Tufan e-spor takımı kurdu

Ozan Tufan e-spor takımı kurdu

Ozan Tufan, e-spor dünyasına dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, PUBG takımı Good Guys'ın yeni sahibi oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:33+0300

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espor

spor

ozan tufan

pubg

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, e-spor dünyasına adım attı. Fenerbahçeli futbolcu, PUBG'de yarışan Good Guys takımı ile anlaşmaya vardı.Yeni takımını video ile duyuran Ozan Tufan, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız. Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-espor-federasyonundan-10-kasim-videosu-oyunlarda-saygi-durusu-1050680214.html

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espor, ozan tufan, pubg