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Prof. Dr. Müftüoğlu: Paslanmamak için her gün 5 bin adım hedefleyin
Prof. Dr. Müftüoğlu: Paslanmamak için her gün 5 bin adım hedefleyin
Hürriyet yazarı, iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, insan sağlığı için günde kaç adım atılması gerektiği hakkında kaleme aldığı yazısında... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:51+0300
2022-03-17T11:51+0300
yaşam
osman müftüoğlu
sağlık bakanlığı
yürüyüş
sağlık
yaşam
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Hürriyet yazarı ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında "Yürümek sağlık için kesinlikle vazgeçilmez bir egzersiz seçimidir... Yeterli ve etkili bir sonuç almak için de 5 bin adımdan daha azı bize yetmemektedir. Amerikalı araştırmacılara göre, günlük adım sayısını 6 bin ila 8 bin arasında tutmamız lazım. Zira her gün en az 6-7 bin adım atan 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riski yüzde 54 azalıyor. Yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 farklı araştırmadan elde edilen bulgulara dayanan bu yeni araştırmada, 60 yaş altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmeleri için 'her gün en az 8 bin adım' atmayı hedeflemeleri öneriliyor. Peki, daha fazlası bir işe yarıyor mu? Bu son araştırmaya bakılırsa günlük adım sayısını daha fazla arttırmanın ve daha yüksek bir tempoda yürümenin ölüm riski açısından ek bir faydası yok." dedi.Müftüoğlu, günde kaç adım atılması gerektiğine ilişkin ise fikrini şu sözlerle özetledi:"Kişisel tavsiyeme gelince, mümkün olduğu ölçüde her gün yürümeye gayret edin ve şu rakamları hedefleyin... Paslanmamak için: Her gün 5 bin adım. Yağlanmamak için: Her gün 7 bin 500 adım. İyi yaşlanmak için: Her gün 10 bin adım."
https://tr.sputniknews.com/20220225/arastirma-turkiyenin-sadece-yuzde-48i-duzenli-olarak-spor-yapiyor-1054238948.html
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osman müftüoğlu, sağlık bakanlığı, yürüyüş, sağlık, yaşam

Prof. Dr. Müftüoğlu: Paslanmamak için her gün 5 bin adım hedefleyin

11:51 17.03.2022
© AAYürüyüş yapmak - sağlık
Yürüyüş yapmak - sağlık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Hürriyet yazarı, iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, insan sağlığı için günde kaç adım atılması gerektiği hakkında kaleme aldığı yazısında paslanmamak için 5 bin adım, yağlanmamak için 7 bin 500 adım, iyi yaşlanmak için 10 bin adım atmak gerektiğini belirtti.
Hürriyet yazarı ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında "Yürümek sağlık için kesinlikle vazgeçilmez bir egzersiz seçimidir... Yeterli ve etkili bir sonuç almak için de 5 bin adımdan daha azı bize yetmemektedir. Amerikalı araştırmacılara göre, günlük adım sayısını 6 bin ila 8 bin arasında tutmamız lazım. Zira her gün en az 6-7 bin adım atan 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riski yüzde 54 azalıyor. Yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 farklı araştırmadan elde edilen bulgulara dayanan bu yeni araştırmada, 60 yaş altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmeleri için 'her gün en az 8 bin adım' atmayı hedeflemeleri öneriliyor. Peki, daha fazlası bir işe yarıyor mu? Bu son araştırmaya bakılırsa günlük adım sayısını daha fazla arttırmanın ve daha yüksek bir tempoda yürümenin ölüm riski açısından ek bir faydası yok." dedi.
Müftüoğlu, günde kaç adım atılması gerektiğine ilişkin ise fikrini şu sözlerle özetledi:
"Kişisel tavsiyeme gelince, mümkün olduğu ölçüde her gün yürümeye gayret edin ve şu rakamları hedefleyin... Paslanmamak için: Her gün 5 bin adım. Yağlanmamak için: Her gün 7 bin 500 adım. İyi yaşlanmak için: Her gün 10 bin adım."
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