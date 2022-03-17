https://tr.sputniknews.com/20220317/prof-dr-muftuoglu-paslanmamak-icin-her-gun-5-bin-adim-hedefleyin-1054804756.html

Prof. Dr. Müftüoğlu: Paslanmamak için her gün 5 bin adım hedefleyin

Prof. Dr. Müftüoğlu: Paslanmamak için her gün 5 bin adım hedefleyin

Hürriyet yazarı, iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, insan sağlığı için günde kaç adım atılması gerektiği hakkında kaleme aldığı yazısında... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:51+0300

2022-03-17T11:51+0300

2022-03-17T11:51+0300

yaşam

osman müftüoğlu

sağlık bakanlığı

yürüyüş

sağlık

yaşam

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Hürriyet yazarı ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün kaleme aldığı yazısında "Yürümek sağlık için kesinlikle vazgeçilmez bir egzersiz seçimidir... Yeterli ve etkili bir sonuç almak için de 5 bin adımdan daha azı bize yetmemektedir. Amerikalı araştırmacılara göre, günlük adım sayısını 6 bin ila 8 bin arasında tutmamız lazım. Zira her gün en az 6-7 bin adım atan 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riski yüzde 54 azalıyor. Yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 farklı araştırmadan elde edilen bulgulara dayanan bu yeni araştırmada, 60 yaş altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmeleri için 'her gün en az 8 bin adım' atmayı hedeflemeleri öneriliyor. Peki, daha fazlası bir işe yarıyor mu? Bu son araştırmaya bakılırsa günlük adım sayısını daha fazla arttırmanın ve daha yüksek bir tempoda yürümenin ölüm riski açısından ek bir faydası yok." dedi.Müftüoğlu, günde kaç adım atılması gerektiğine ilişkin ise fikrini şu sözlerle özetledi:"Kişisel tavsiyeme gelince, mümkün olduğu ölçüde her gün yürümeye gayret edin ve şu rakamları hedefleyin... Paslanmamak için: Her gün 5 bin adım. Yağlanmamak için: Her gün 7 bin 500 adım. İyi yaşlanmak için: Her gün 10 bin adım."

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osman müftüoğlu, sağlık bakanlığı, yürüyüş, sağlık, yaşam