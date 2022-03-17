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SON DAKİKA| Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/putin-donbassta-olanlar-kirimin-rusyaya-baglanmasi-kararinin-ne-denli-dogru-oldugunu-gosteriyor-1054815090.html
Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor
Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen sekiz senenin, Kırımlıların Rusya’ya bağlanma yönünde aldıkları kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:08+0300
2022-03-17T15:08+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya lideri Putin, Kırım’ın gelişimiyle ilgili bir toplantı sırasında, Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi kararının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu kaydetti ve “Bunu anlamak için Donbass’ta şu an olanlara bakmak yeterli” ifadelerini kullandı.
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rusya, vladimir putin

Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor

15:08 17.03.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen sekiz senenin, Kırımlıların Rusya’ya bağlanma yönünde aldıkları kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Kırım’ın gelişimiyle ilgili bir toplantı sırasında, Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi kararının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu kaydetti ve “Bunu anlamak için Donbass’ta şu an olanlara bakmak yeterli” ifadelerini kullandı.
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