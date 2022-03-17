https://tr.sputniknews.com/20220317/putin-donbassta-olanlar-kirimin-rusyaya-baglanmasi-kararinin-ne-denli-dogru-oldugunu-gosteriyor-1054815090.html

Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor

Putin: Donbass’ta olanlar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması kararının ne denli doğru olduğunu gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen sekiz senenin, Kırımlıların Rusya’ya bağlanma yönünde aldıkları kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:08+0300

2022-03-17T15:08+0300

2022-03-17T15:08+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, Kırım’ın gelişimiyle ilgili bir toplantı sırasında, Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi kararının doğru ve zamanında alınmış bir karar olduğunu kaydetti ve “Bunu anlamak için Donbass’ta şu an olanlara bakmak yeterli” ifadelerini kullandı.

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rusya, vladimir putin