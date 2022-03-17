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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/roscosmos-baskani-rogozin-marsa-kendi-misyonumuzu-gerceklestirecegiz-1054823175.html
Roscosmos Başkanı Rogozin: Mars’a kendi misyonumuzu gerçekleştireceğiz
Roscosmos Başkanı Rogozin: Mars’a kendi misyonumuzu gerçekleştireceğiz
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ExoMars projesine katılmayı reddetmesinin ardından Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T18:05+0300
2022-03-17T18:05+0300
ukrayna krizi
roscosmos
dmitriy rogozin
mars
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Evet, birkaç yıl kaybedeceğiz, ama iniş modülümüzü tekrarlayacağız, bu modül için Angara taşıyıcı roketini sağlayacağız ve yeni uzay üssü Vostoçnıy’den fırlatarak kendi başımıza bu araştırma misyonunu gerçekleştireceğiz. Amerikalıların bağırtısından kuyrukları bacakları arasına sıkışan ‘Avrupalı dostlarımız’ olmadan da başarırız” ifadesini kullandı.
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roscosmos, dmitriy rogozin, mars

Roscosmos Başkanı Rogozin: Mars’a kendi misyonumuzu gerçekleştireceğiz

18:05 17.03.2022
© Sputnik / Sergey Mamontov / Fotoğraf bankasına girDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ExoMars projesine katılmayı reddetmesinin ardından Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.
Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Evet, birkaç yıl kaybedeceğiz, ama iniş modülümüzü tekrarlayacağız, bu modül için Angara taşıyıcı roketini sağlayacağız ve yeni uzay üssü Vostoçnıy’den fırlatarak kendi başımıza bu araştırma misyonunu gerçekleştireceğiz. Amerikalıların bağırtısından kuyrukları bacakları arasına sıkışan ‘Avrupalı dostlarımız’ olmadan da başarırız” ifadesini kullandı.
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