https://tr.sputniknews.com/20220317/roscosmos-baskani-rogozin-marsa-kendi-misyonumuzu-gerceklestirecegiz-1054823175.html

Roscosmos Başkanı Rogozin: Mars’a kendi misyonumuzu gerçekleştireceğiz

Roscosmos Başkanı Rogozin: Mars’a kendi misyonumuzu gerçekleştireceğiz

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ExoMars projesine katılmayı reddetmesinin ardından Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T18:05+0300

2022-03-17T18:05+0300

2022-03-17T18:05+0300

ukrayna krizi

roscosmos

dmitriy rogozin

mars

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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Mars’a kendi misyonlarını gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Evet, birkaç yıl kaybedeceğiz, ama iniş modülümüzü tekrarlayacağız, bu modül için Angara taşıyıcı roketini sağlayacağız ve yeni uzay üssü Vostoçnıy’den fırlatarak kendi başımıza bu araştırma misyonunu gerçekleştireceğiz. Amerikalıların bağırtısından kuyrukları bacakları arasına sıkışan ‘Avrupalı dostlarımız’ olmadan da başarırız” ifadesini kullandı.

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roscosmos, dmitriy rogozin, mars