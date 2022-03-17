https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-savunma-bakanligi-abdnin-ukraynadaki-biyolojik-projeleriyle-ilgili-belgeler-yayinladi-1054816452.html

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleriyle ilgili belgeler yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleriyle ilgili belgeler yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:39+0300

2022-03-17T15:39+0300

2022-03-17T16:33+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

abd

pentagon

biyolojik laboratuvar

yarasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049641106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ae5dfe691d6f36b675726dd68b42a95c.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeleri paylaştı.Kirillov, "Ukrayna topraklarında biyolojik silah bileşenleri üretildiğini düşünüyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki laboratuvarların çalışanlarından aldığı, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna'da askeri biyolojik programların uygulanmasıyla ilgili materyalleri incelemeye devam ediyor. Batılı medya kuruluşları ve çoğu çifte vatandaşlığa (ABD) sahip biyologlar, yayınladığımız materyallerin doğruluğundan şüphe duyduklarını söylüyor. Belgelerin üzerinde yetkililerin imzalarının ve kuruluşların kaşelerinin bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna vatandaşlarından alınan 5 bin kan serumu örneğinin Tiflis'teki Pentagon'a bağlı Lugar merkezine transfer edildiğini, 773 biyolojik numunenin İngiltere'deki referans laboratuvara aktarıldığını doğrulayan belgeleri kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Kirillov, "Analiz, Ukraynalı uzmanların biyolojik madde transferinin potansiyel risklerinin, aslında 'karanlık işler' için kullanıldıklarının farkında olmadığını ve yapılan araştırmaların asıl amaçları hakkında gerçek bir fikre sahip olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.'ABD, projeler için 32 milyon dolar finansman sağladı'Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik projeleri doğrudan finanse ettiğini doğrulayan 6 Mart 2015 tarihli belgeyi gösteren yetkili, "Dikkatinizi çekmek isterim ki, ortak biyolojik faaliyetlerle ilgili anlaşma Pentagon ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı arasında imzalanıyor. Fakat fonların gerçek alıcısı, Kiev, Odessa, Lviv ve Harkov'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı laboratuvarları. Toplam finansman tutarı 32 milyon dolar. 2016'dan, anılan projelerin başladığı andan beri ABD ve Ukrayna, aleni şekilde askeri biyolojik alanda olmasına rağmen bu projeleri uluslararası raporlarda kasıtlı olarak bildirmediler" diye konuştu.'Projeler için koronavirüs dahil 6 virüs ailesi ile 3 tip patojenik bakteri seçildi'ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleri sırasında koronavirüs dahil 6 virüs ailesi ile veba, bruselloz ve leptospiroza neden olan ajanlar 3 tip patojenik bakteri seçildiğini anlatan Kirillov, "Ukrayna'daki laboratuvarlar hastalıkların yarasalar yoluyla bulaştırılmasını öngören P-782 projesinin ana uygulayıcısıydı. Üstelik araştırmalar sistemsel nitelikteydi ve en az 2009'dan beri P-382, P-444 ve P-568 projeleri çerçevesinde ABD'li uzmanların doğrudan gözetimi altında yürütülüyordu" bilgisini paylaştı.'Yarasalarla hastalık bulaştırma yollarının araştırılması için 1.6 milyon dolar harcandı'Yetkili, ABD'nin Ukrayna ve Gürcistan'daki laboratuvarlarda yarasalarla hastalık bulaştırma yollarının araştırılması için 1.6 milyon dolarlık kaynak aktardığının altını çizdi.'Belgelerin imhasında bu kadar acele edilmesi, 2018'de Herson'da ortaya çıkan ve sivrisineklerle bulaşan salgını gizleme amacı taşıyabilir' Ukrayna'daki laboratuvarlarda biyolojik maddeleri ve belgeleri imha etme çalışmalarının sürdüğüne dair bilgilerin gelmeye devam ettiğini, Herson'daki biyolojik laboratuvarlarda belgelerin acilen imha edildiği bilgisine sahip olduklarını belirten Kirillov, "Bu acelenin nedenlerinden biri, 2018'de Herson'da ortaya çıkan ve sivrisinekler tarafından bulaşan bir hastalık olan dirofilariasis salgını hakkındaki bilgilerin gizlenmesi olabilir. Şubat ayında neden dört enfeksiyon vakası tespit edildiği konusunda soru işaretleri doğuyor, zira bu durum, bu böceklerin yaşam döngüsü için tipik bir şey değil. Nisan 2018'de Pentagon temsilcileri yerel sağlık tesislerini ziyaret ederek epidemiyolojik bir araştırmanın sonuçlarını öğrendiler ve tıbbi dokümantasyonu kopyaladılar" vurgusu yaptı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, abd, pentagon, biyolojik laboratuvar, yarasa