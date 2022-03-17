Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-ukrayna-tarafsiz-ulke-olmasi-gerektigini-ne-kadar-cabuk-anlarsa-harekat-o-kadar-cabuk-biter-1054804399.html
Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter
Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:48+0300
2022-03-17T11:58+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053780267_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_a2f763a9f923c3f3c7a7d6412a418574.jpg
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini ve askeri, siyasi ve insani konularda tartışmalar yapıldığını belirtti: "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz. Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter. Zelenskiy rejimini ülkenin kaderini, halkın hayatını düşünmeye ve ilgili kararları almaya çağırıyoruz."
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053780267_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_4023b8a94372f3c64c57752cb0c4a06e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna

Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter

11:48 17.03.2022 (güncellendi: 11:58 17.03.2022)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Sputnik
Abone olGoogle news
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini ve askeri, siyasi ve insani konularda tartışmalar yapıldığını belirtti: "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz. Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter. Zelenskiy rejimini ülkenin kaderini, halkın hayatını düşünmeye ve ilgili kararları almaya çağırıyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала