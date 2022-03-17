https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-ukrayna-tarafsiz-ulke-olmasi-gerektigini-ne-kadar-cabuk-anlarsa-harekat-o-kadar-cabuk-biter-1054804399.html
Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter
Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:48+0300
2022-03-17T11:48+0300
2022-03-17T11:58+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini ve askeri, siyasi ve insani konularda tartışmalar yapıldığını belirtti: "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz. Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter. Zelenskiy rejimini ülkenin kaderini, halkın hayatını düşünmeye ve ilgili kararları almaya çağırıyoruz."
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna
Rusya: Ukrayna tarafsız ülke olması gerektiğini ne kadar çabuk anlarsa harekat o kadar çabuk biter
11:48 17.03.2022 (güncellendi: 11:58 17.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini ve askeri, siyasi ve insani konularda tartışmalar yapıldığını belirtti: "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz. Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter. Zelenskiy rejimini ülkenin kaderini, halkın hayatını düşünmeye ve ilgili kararları almaya çağırıyoruz."