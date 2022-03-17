https://tr.sputniknews.com/20220317/sabiha-gokcen-havalimanindaki-ucak-kazasiyla-ilgili-karakutu-cozumlendi-1054808705.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili karakutu çözümlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili karakutu çözümlendi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına dair kaza kırım raporu... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:02+0300

2022-03-17T13:02+0300

2022-03-17T13:02+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

uçak kazası

pegasus

pilot

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Kaza kırım raporu tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat 2020'de 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. İnişten önce uçağa yıldırım isabet ettiRapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.Yönlendirilen pistten farklı bir piste iniş planlandıKokpit ekibi inişe geçmek istedikten sonra, havalimanı yaklaşma anons sistemi pilotları 06 kuzeydoğu yönündeki 06 pistine yönlendirdi. Kokpit ekibi ise havalimanı yaklaşma sisteminin verdiği 06 pisti yerine tam ters istikametteki 2-4 pistine iniş planladı.Yer kontrol anonsları Türkçe yapıldı Raporda ayrıca, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları ve pistin durumunu Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtı.Heyet raporunda uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun da inişe uygun olmadığı belirtildi. Taksi yolu civarında uçağın kuyruk hızının anormal artışa geçtiği yine raporda yer aldı.İniş öncesi frenleme sistemi devre dışı bırakıldı Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın frenleme sistemini inişten önce devre dışı bıraktığı ve 6 saniye gecikmeli olarak manuel frenleme yaptığı, bu manuel frenlemenin de pistin sonuna gelinirken yavaşlamayı sağlamadığı belirtildi.İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, üç parçaya ayrılmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, uçak kazası, pegasus, pilot