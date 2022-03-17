https://tr.sputniknews.com/20220317/sabiha-gokcen-havalimanindan-ucus-iptallerine-iliskin-aciklama-1054818903.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptallerine ilişkin açıklama: Seferler belirli oranda azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptallerine ilişkin açıklama: Seferler belirli oranda azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T16:26+0300

2022-03-17T16:26+0300

2022-03-17T16:31+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

uçuş

iptal

duyuru

havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

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HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak uçuş iptallerine ilişkin duyuru yayımladı.Paylaşılan duyuruda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-18-mart-cuma-gunu-istanbuldan-yapilacak-57-ucusu-iptal-etti-1054785208.html

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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, uçuş, iptal, duyuru, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)