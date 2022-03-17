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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptallerine ilişkin açıklama: Seferler belirli oranda azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptallerine ilişkin açıklama: Seferler belirli oranda azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T16:26+0300
2022-03-17T16:31+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
uçuş
iptal
duyuru
havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
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HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak uçuş iptallerine ilişkin duyuru yayımladı.Paylaşılan duyuruda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-18-mart-cuma-gunu-istanbuldan-yapilacak-57-ucusu-iptal-etti-1054785208.html
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, uçuş, iptal, duyuru, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş iptallerine ilişkin açıklama: Seferler belirli oranda azaltılacak

16:26 17.03.2022 (güncellendi: 16:31 17.03.2022)
© DHADünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi
Dünya havacılık sektöründe bir ilk: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, uçuşların 18 Cuma ve 19 Mart Cumartesi tarihlerinde belirli oranda azaltılacağı bildirildi.
HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak uçuş iptallerine ilişkin duyuru yayımladı.
Paylaşılan duyuruda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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