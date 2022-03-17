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Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu
Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi sürpriz bir skorla eleyen Villareal ve Lille'i 2-1 ile geçen Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:28+0300
2022-03-17T09:28+0300
spor
villareal futbol kulübü
chelsea
lille
juventus
exxen
uefa şampiyonlar ligi
maç
özet
çeyrek final
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.Burak'ın golü Lille'e yetmediFransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/real-madrid-ve-manchester-city-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1054589005.html
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villareal futbol kulübü, chelsea, lille, juventus, exxen, uefa şampiyonlar ligi, maç, özet, çeyrek final

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu

09:28 17.03.2022
© REUTERS / Massimo PincaVillareal - Juventus
Villareal - Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Massimo Pinca
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Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi sürpriz bir skorla eleyen Villareal ve Lille'i 2-1 ile geçen Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran son takımlar oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.
İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.

Burak'ın golü Lille'e yetmedi

Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.
Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.
Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.
Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
SPOR
Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
10 Mart, 09:40
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