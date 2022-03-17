https://tr.sputniknews.com/20220317/sampiyonlar-liginde-son-ceyrek-finalistler-villarreal-ve-chelsea-oldu-1054798430.html
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu
Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi sürpriz bir skorla eleyen Villareal ve Lille'i 2-1 ile geçen Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:28+0300
2022-03-17T09:28+0300
2022-03-17T09:28+0300
spor
villareal futbol kulübü
chelsea
lille
juventus
exxen
uefa şampiyonlar ligi
maç
özet
çeyrek final
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.Burak'ın golü Lille'e yetmediFransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/real-madrid-ve-manchester-city-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-yukseldi-1054589005.html
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villareal futbol kulübü, chelsea, lille, juventus, exxen, uefa şampiyonlar ligi, maç, özet, çeyrek final
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler Villarreal ve Chelsea oldu
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Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi sürpriz bir skorla eleyen Villareal ve Lille'i 2-1 ile geçen Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran son takımlar oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu, iki rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.
İtalya'nın Juventus takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
Moreno'nun (penaltıdan) 78, Torres'in 85 ve Danjuma'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Villarreal, son 8 takım arasına girdi.
Burak'ın golü Lille'e yetmedi
Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.
Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.
Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.