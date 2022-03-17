https://tr.sputniknews.com/20220317/selvi-ak-parti-ve-mhpnin-teklifi-kucuk-partilerde-sok-etkisi-yapti-iki-model-uzerinde-calisiliyor-1054797878.html
Selvi: AK Parti ve MHP’nin teklifi küçük partilerde şok etkisi yaptı, iki model üzerinde çalışılıyor
Selvi: AK Parti ve MHP’nin teklifi küçük partilerde şok etkisi yaptı, iki model üzerinde çalışılıyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni seçim kanunu düzenlemesinin ardından küçük partilerin iki yeni model üzerinde çalışmaya başladıklarını yazdı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T09:09+0300
2022-03-17T09:09+0300
2022-03-17T09:09+0300
politika
seçim
seçim yasası
ak parti
mhp
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu düzenlemesiyle ilgili olarak, "AK Parti ve MHP’nin teklifi küçük partilerin üzerinde bir şok etkisi yaptı. Onların ittifaklar yoluyla barajı aşıp parti genel başkanlarını Meclis’e sokma planı suya düştü. Ama küçük partilerin arayışları hemen başladı" yorumunu yaptı."Küçük partilerin" iki model üzerinde çalıştıklarını söyleyen Selvi şu ifadeleri kullandı:"1) Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılsın. 6 parti ortak cumhurbaşkanı adayını desteklesin.2) Küçük partiler CHP listelerinden seçime girmesin. Muhafazakâr seçmen CHP’ye oy vermekte zorlanabilir. Onun yerine Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerine Saadet Partisi ya da üzerinde ittifak edilecek bir diğer partinin listelerinden girsin.Bunlar ilk günlerin arayışları. Ama bu hamur daha çok su götürür. Seçimlere gidilirken yeni ittifaklar kurulup eski ittifaklar bölünebilir.Tabii işin sonunda milletin dediği olur."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_192:0:960:576_1920x0_80_0_0_1261915e8961e18b8096b33fccc6e906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, seçim yasası, ak parti, mhp, chp
Selvi: AK Parti ve MHP’nin teklifi küçük partilerde şok etkisi yaptı, iki model üzerinde çalışılıyor
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni seçim kanunu düzenlemesinin ardından küçük partilerin iki yeni model üzerinde çalışmaya başladıklarını yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu düzenlemesiyle ilgili olarak, "AK Parti ve MHP’nin teklifi küçük partilerin üzerinde bir şok etkisi yaptı. Onların ittifaklar yoluyla barajı aşıp parti genel başkanlarını Meclis’e sokma planı suya düştü. Ama küçük partilerin arayışları hemen başladı" yorumunu yaptı.
"Küçük partilerin" iki model üzerinde çalıştıklarını söyleyen Selvi şu ifadeleri kullandı:
"1) Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılsın. 6 parti ortak cumhurbaşkanı adayını desteklesin.
2) Küçük partiler CHP listelerinden seçime girmesin. Muhafazakâr seçmen CHP’ye oy vermekte zorlanabilir. Onun yerine Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerine Saadet Partisi ya da üzerinde ittifak edilecek bir diğer partinin listelerinden girsin.
Bunlar ilk günlerin arayışları. Ama bu hamur daha çok su götürür. Seçimlere gidilirken yeni ittifaklar kurulup eski ittifaklar bölünebilir.
Tabii işin sonunda milletin dediği olur."