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https://tr.sputniknews.com/20220317/sevgilisi-ve-ailesinden-surekli-siddet-goren-gunes-13-kez-sikayetci-oldum-dove-dove-oldurecekti-1054806304.html
Sevgilisi ve ailesinden sürekli şiddet gören Güneş: 13 kez şikayetçi oldum, döve döve öldürecekti
Sevgilisi ve ailesinden sürekli şiddet gören Güneş: 13 kez şikayetçi oldum, döve döve öldürecekti
Adana'da birlikte yaşadığı Hıdır A. tarafından dövülen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Güneş A., 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T12:09+0300
2022-03-17T12:10+0300
türkiye
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
adana
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda Güneş A., gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin birkaç yıldır birlikte yaşadığı fakat son zamanlarda arasının bozuk olduğu Hıdır A. olduğunu gören kadın kapıyı açmadı.Bunun üzerine duvardan atlayarak eve giren Hıdır A., Güneş A.'yı darp etti. Karakola giderken bayıldıYaralanan kadın fırsatını bulup evden kaçtı. Polis merkezine gitmek için koşan Güneş A., yolda düşerek bayıldı. Bu sırada Hıdır A. kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Gyüneş A.'ı buldu.Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hıdır A.’yı bulmak için çalışma başlattı. '100 mark karşılığında evlendirildim'Tedavisinin ardından taburcu olan Güneş A., yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile 100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini söyledi. 'Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi'"Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Güneş A., “Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 ay önce yurttan kaçmış ve hala kayıp. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı" dedi. 'Beni bu hayattan kurtarın'Birlikte yaşadığı Hıdır A.’nın da eski eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını anlatan Güneş Azdır, daha önce Hıdır A. hakkında 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi.Olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirten Azdır, “Eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu. Boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti. Beni bu hayattan kurtarın” diye konuştu.
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, adana

Sevgilisi ve ailesinden sürekli şiddet gören Güneş: 13 kez şikayetçi oldum, döve döve öldürecekti

12:09 17.03.2022 (güncellendi: 12:10 17.03.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Adana'da birlikte yaşadığı Hıdır A. tarafından dövülen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Güneş A., 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi. Güneş, "15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim" dedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda Güneş A., gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin birkaç yıldır birlikte yaşadığı fakat son zamanlarda arasının bozuk olduğu Hıdır A. olduğunu gören kadın kapıyı açmadı.
Bunun üzerine duvardan atlayarak eve giren Hıdır A., Güneş A.'yı darp etti.

Karakola giderken bayıldı

Yaralanan kadın fırsatını bulup evden kaçtı. Polis merkezine gitmek için koşan Güneş A., yolda düşerek bayıldı. Bu sırada Hıdır A. kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Gyüneş A.'ı buldu.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hıdır A.’yı bulmak için çalışma başlattı.

'100 mark karşılığında evlendirildim'

Tedavisinin ardından taburcu olan Güneş A., yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.
Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile 100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini söyledi.

'Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi'

"Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Güneş A., “Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 ay önce yurttan kaçmış ve hala kayıp. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı" dedi.

'Beni bu hayattan kurtarın'

Birlikte yaşadığı Hıdır A.’nın da eski eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını anlatan Güneş Azdır, daha önce Hıdır A. hakkında 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirten Azdır, “Eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu. Boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti. Beni bu hayattan kurtarın” diye konuştu.
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