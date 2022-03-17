https://tr.sputniknews.com/20220317/sikayetci-oldugu-kantinciyle-lisedeki-40-ogrenciye-sandvic-ve-ayran-dagitmasi-sartiyla-uzlasti-1054821571.html

Şikayetçi olduğu kantinciyle lisedeki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla uzlaştı

Şikayetçi olduğu kantinciyle lisedeki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla uzlaştı

Afyonkarahisar'da lise öğrencisi, "çiğ sosis" nedeniyle tartıştığı kantinci hakkındaki şikayetinden, arabulucunun gayreti sonucu okuldaki 40 öğrenciye sandviç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:12+0300

2022-03-17T17:12+0300

2022-03-17T17:13+0300

yaşam

okul

kantin

öğrenci

sosis

şikayet

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Lise öğrencisi, kantinden aldığı sandviçin içindeki sosisin çiğ çıkması üzerine durumu okul müdürüne söyledi.Öğrenci, okul müdürüne ilettiği şikayetin ardından kantin görevlisi H.Ç'nin "Sen misin beni müdür beye şikayet eden?" diyerek kolundan tutup kendisini kantine götürdüğü ve sandviç ızgarasını göstererek "Sosisler çiğ değil. Bundan sonra sosisler çiğ çıkarsa müdür beye değil, bana söyle." dediği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.Savcılıkta ifadesi alınan H.Ç. ise öğrenciye "Oğlum gel bakalım. Burada uygunsuz ürün var mı?" dediğini ve içeriye geçmesini istediğini öne sürdü.Öğrencinin "Bana dokunma!" diyerek bağırmaya başladığını ileri süren H.Ç, kolundan tutmadığını iddia etti.Tanık Z.Ö. de kantin görevlisinin öğrenciye sert davranmadığı beyanında bulundu.Savcılığın konuyu arabulucuya sevk etmesi üzerine öğrenci, uzlaşmak için H.Ç'den 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtmasını istedi.H.Ç, 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtınca konu mahkemeye taşınmadan çözüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210915/turk-bobrek-vakfindan-okul-kantini-uyarisi-1048937902.html

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okul, kantin, öğrenci, sosis, şikayet