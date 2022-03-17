Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220317/sikayetci-oldugu-kantinciyle-lisedeki-40-ogrenciye-sandvic-ve-ayran-dagitmasi-sartiyla-uzlasti-1054821571.html
Şikayetçi olduğu kantinciyle lisedeki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla uzlaştı
Şikayetçi olduğu kantinciyle lisedeki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla uzlaştı
Afyonkarahisar'da lise öğrencisi, "çiğ sosis" nedeniyle tartıştığı kantinci hakkındaki şikayetinden, arabulucunun gayreti sonucu okuldaki 40 öğrenciye sandviç... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:12+0300
2022-03-17T17:13+0300
yaşam
okul
kantin
öğrenci
sosis
şikayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/16/1040261686_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_ddb2053f14995773a8023bf4bd7a5dda.jpg
Lise öğrencisi, kantinden aldığı sandviçin içindeki sosisin çiğ çıkması üzerine durumu okul müdürüne söyledi.Öğrenci, okul müdürüne ilettiği şikayetin ardından kantin görevlisi H.Ç'nin "Sen misin beni müdür beye şikayet eden?" diyerek kolundan tutup kendisini kantine götürdüğü ve sandviç ızgarasını göstererek "Sosisler çiğ değil. Bundan sonra sosisler çiğ çıkarsa müdür beye değil, bana söyle." dediği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.Savcılıkta ifadesi alınan H.Ç. ise öğrenciye "Oğlum gel bakalım. Burada uygunsuz ürün var mı?" dediğini ve içeriye geçmesini istediğini öne sürdü.Öğrencinin "Bana dokunma!" diyerek bağırmaya başladığını ileri süren H.Ç, kolundan tutmadığını iddia etti.Tanık Z.Ö. de kantin görevlisinin öğrenciye sert davranmadığı beyanında bulundu.Savcılığın konuyu arabulucuya sevk etmesi üzerine öğrenci, uzlaşmak için H.Ç'den 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtmasını istedi.H.Ç, 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtınca konu mahkemeye taşınmadan çözüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210915/turk-bobrek-vakfindan-okul-kantini-uyarisi-1048937902.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/16/1040261686_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_29cc72dc31a8ec17a2f567f6217bbbaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okul, kantin, öğrenci, sosis, şikayet

Şikayetçi olduğu kantinciyle lisedeki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla uzlaştı

17:12 17.03.2022 (güncellendi: 17:13 17.03.2022)
© DHAkantin - Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’
kantin - Okul kantinlerinde ‘kartla ödeme’ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Afyonkarahisar'da lise öğrencisi, "çiğ sosis" nedeniyle tartıştığı kantinci hakkındaki şikayetinden, arabulucunun gayreti sonucu okuldaki 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtması şartıyla vazgeçti.
Lise öğrencisi, kantinden aldığı sandviçin içindeki sosisin çiğ çıkması üzerine durumu okul müdürüne söyledi.
Öğrenci, okul müdürüne ilettiği şikayetin ardından kantin görevlisi H.Ç'nin "Sen misin beni müdür beye şikayet eden?" diyerek kolundan tutup kendisini kantine götürdüğü ve sandviç ızgarasını göstererek "Sosisler çiğ değil. Bundan sonra sosisler çiğ çıkarsa müdür beye değil, bana söyle." dediği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.
Savcılıkta ifadesi alınan H.Ç. ise öğrenciye "Oğlum gel bakalım. Burada uygunsuz ürün var mı?" dediğini ve içeriye geçmesini istediğini öne sürdü.
Öğrencinin "Bana dokunma!" diyerek bağırmaya başladığını ileri süren H.Ç, kolundan tutmadığını iddia etti.
Tanık Z.Ö. de kantin görevlisinin öğrenciye sert davranmadığı beyanında bulundu.
Savcılığın konuyu arabulucuya sevk etmesi üzerine öğrenci, uzlaşmak için H.Ç'den 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtmasını istedi.
H.Ç, 40 öğrenciye sandviç ve ayran dağıtınca konu mahkemeye taşınmadan çözüldü.
Okul kantini - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
TÜRKİYE
Türk Böbrek Vakfı'ndan okul kantini uyarısı
15 Eylül 2021, 19:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала