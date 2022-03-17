https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-bir-servis-soforu-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054822463.html

Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta bir servis şoförü, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:47+0300

2022-03-17T17:47+0300

2022-03-17T17:47+0300

türkiye

taciz

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Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

türkiye

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taciz