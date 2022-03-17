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https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-bir-servis-soforu-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054822463.html
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta bir servis şoförü, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:47+0300
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taciz
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Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı

17:47 17.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Sinop'ta bir servis şoförü, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.
Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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