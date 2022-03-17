https://tr.sputniknews.com/20220317/sinopta-bir-servis-soforu-taciz-iddiasiyla-tutuklandi-1054822463.html
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı
Sinop'ta bir servis şoförü, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T17:47+0300
2022-03-17T17:47+0300
2022-03-17T17:47+0300
türkiye
taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg
Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_97270558535edde4153b2680a01c745d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taciz
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı
Abone ol
Sinop'ta bir servis şoförü, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi.
Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.