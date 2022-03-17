https://tr.sputniknews.com/20220317/super-ligde-30-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1054810249.html
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:27+0300
2022-03-17T13:27+0300
2022-03-17T13:27+0300
spor
hakem
tff merkez hakem kurulu
maç
futbol
galatasaray
beşiktaş
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:18 Mart Cuma20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam19 Mart Cumartesi13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol20 Mart Pazar13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Mart Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler