https://tr.sputniknews.com/20220317/tbmm-baskani-sentop-polonyali-mevkidasiyla-gorustu-1054828929.html
TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile telefon görüşmesi yaptı. Ukraynalı göçmenlerin büyük çoğunluğunu Polonya'nın kabul ettiğini belirten... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T23:28+0300
2022-03-17T23:28+0300
2022-03-17T23:32+0300
ukrayna krizi
mustafa şentop
polonya
türkiye
göçmen krizi
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Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki zorunlu göçün en büyük yükünü Polonya'nın üstlendiğini belirterek mevkidaşına teşekkür etti.Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda Polonya'nın durumunu en iyi anlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şentop, "Bu insani krizin, göçün büyük yükünü siz üstlendiniz. Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.'Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir'Türkiye'nin 5 milyonun üzerinde mülteciyi sekiz yıldan fazla bir zamandır misafir ettiğini belirten Şentop, "Bunu biz yaşadık. Siz de benzer bir durumdasınız. Ülkenizde 2 milyonun üzerinde mülteci var. Bu şekilde meydana gelen göçler küresel bir sorun, buna küresel bir dayanışma içerisinde karşılık vermek lazım. Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Rusya-Ukrayna savaşında acil olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Uluslararası kurumlar öncelikle güvenliği ve barışı sağlamalı ve korumalı. Saldırıları caydıracak bir güçte ve kararlılıkta olmalıdır. Bu krizle beraber yeniden bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğini değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Polonya Meclisi Başkanı Witek ise Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin bu krizdeki tutumu için teşekkür etti.
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mustafa şentop, polonya, türkiye, göçmen krizi
TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
23:28 17.03.2022 (güncellendi: 23:32 17.03.2022) Abone ol
TBMM Başkanı Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Witek ile telefon görüşmesi yaptı. Ukraynalı göçmenlerin büyük çoğunluğunu Polonya'nın kabul ettiğini belirten Şentop, "Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.
Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki zorunlu göçün en büyük yükünü Polonya'nın üstlendiğini belirterek mevkidaşına teşekkür etti.
Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda Polonya'nın durumunu en iyi anlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şentop, "Bu insani krizin, göçün büyük yükünü siz üstlendiniz. Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.
'Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir'
Türkiye'nin 5 milyonun üzerinde mülteciyi sekiz yıldan fazla bir zamandır misafir ettiğini belirten Şentop, "Bunu biz yaşadık. Siz de benzer bir durumdasınız. Ülkenizde 2 milyonun üzerinde mülteci var. Bu şekilde meydana gelen göçler küresel bir sorun, buna küresel bir dayanışma içerisinde karşılık vermek lazım. Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşında acil olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Uluslararası kurumlar öncelikle güvenliği ve barışı sağlamalı ve korumalı. Saldırıları caydıracak bir güçte ve kararlılıkta olmalıdır. Bu krizle beraber yeniden bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğini değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Polonya Meclisi Başkanı Witek ise Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin bu krizdeki tutumu için teşekkür etti.