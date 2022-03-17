Tekirdağ'da 26 fırın birleşti, ekmek 1.5 TL oldu

“Önce Tekirdağ’da bir ilk olacak çalışmaya imza atıyoruz. Şehrin 10 ayrı noktasında şu arkamda gördüğünüz büfeleri yerleştirdik. Biz yarın sabah itibariyle inşallah başlıyoruz. Tekirdağ Fırıncılar Derneğimiz ile birlikte koordine ediyoruz. Allah, nasip ederse bu 10 noktada Süleymanpaşa’daki fırıncı abilerimiz, kardeşlerimizin de desteğiyle öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek alabilmeleri ile ilgili, doğrudan ulaşabilmeleri ile ilgili büfeler koyduk. “Önce Tekirdağ’da bir ilk olacak çalışmayaatıyoruz. Şehrin 10 ayrı noktasında şu arkamda gördüğünüz büfeleri yerleştirdik. Biz yarın sabah itibariyle inşallah başlıyoruz. Tekirdağ Fırıncılar Derneğimiz ile birlikte koordine ediyoruz. Allah, nasip ederse bu 10 noktada Süleymanpaşa’dakiabilerimiz, kardeşlerimizin de desteğiyle öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ucuz ekmek alabilmeleri ile ilgili, doğrudan ulaşabilmeleri ile ilgili büfeler koyduk.

Tabi gönül isterdi ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun. Ekmeğimizi kendimiz üretelim. Türkiye’de sürekli büyükşehir belediyelerinin yaptığı organizasyonlar gibi devasa bir organizasyon olsun. Ama biz bir ilçe belediyesiyiz. Böyle bir gücümüz yok. İnşallah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halk ekmek ile ilgili çalışma yaparsa, o zaman oturup değerlendirilir. Tabi gönül isterdi ki bizim halk ekmek fabrikamız olsun. Ekmeğimizi kendimiz üretelim. Türkiye’de sürekli büyükşehir belediyelerinin yaptığı organizasyonlar gibi devasa bir organizasyon olsun. Ama biz bir ilçe belediyesiyiz. Böyle bir gücümüz yok. İnşallah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak halk ekmek ile ilgili çalışma yaparsa, o zaman oturup değerlendirilir.

Ama ilçe belediyesi olarak biz kendi esnaflarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaliteli ekmeği ucuza alabileceği bir sistem kurduk. Allah nasip ederse bayrama kadar sabah 07.30 ile 10.00 arası, akşam da 16.30 ile 20.00 arası gelen vatandaşlarımız ekmeklerini buradan alabilecek. Bunlar 24 saat hizmet veren büfeler değil. Buradaki satışlarımızı hangi fırınımız ekmeği getiriyorsa satışı da kendi yapıyor. Herhangi bir personel vermiyoruz. Sadece büfeler bizim. Ama ilçe belediyesi olarak biz kendi esnaflarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaliteli ekmeğialabileceği bir sistem kurduk. Allah nasip ederse bayrama kadar sabah 07.30 ile 10.00 arası, akşam da 16.30 ile 20.00 arası gelen vatandaşlarımız ekmeklerini buradan alabilecek. Bunlar 24 saat hizmet veren büfeler değil. Buradaki satışlarımızı hangi fırınımız ekmeği getiriyorsa satışı da kendi yapıyor. Herhangi bir personel vermiyoruz. Sadece büfeler bizim.