https://tr.sputniknews.com/20220317/tem-daire-baskanligindan-ttb-baskani-fincanci-hakkinda-suc-duyurusu-1054817616.html
TEM Daire Başkanlığı’ndan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
TEM Daire Başkanlığı’ndan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, 15 Mart'ta, firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın internetten yaptığı yayına katılan Türk... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T15:55+0300
2022-03-17T15:55+0300
2022-03-17T15:55+0300
türkiye
şebnem korur fincancı
türk tabipleri birliği (ttb)
ttb
suç duyurusu
terörle mücadele şubesi (tem)
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TEM Daire Başkanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “TEM Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav’ın yayımladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.
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şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), ttb, suç duyurusu, terörle mücadele şubesi (tem)
TEM Daire Başkanlığı’ndan TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, 15 Mart'ta, firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytav'ın internetten yaptığı yayına katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TEM Daire Başkanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “TEM Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav’ın yayımladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.