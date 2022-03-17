https://tr.sputniknews.com/20220317/thynin-100-seferi-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-iptal-edildi-1054826651.html

THY’nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi

THY’nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T21:19+0300

2022-03-17T21:19+0300

2022-03-17T21:19+0300

türkiye

istanbul

thy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg

Yarından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle THY’nin 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi. Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada,“19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir” denildi. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, thy