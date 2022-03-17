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THY’nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi
THY’nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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Yarından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle THY’nin 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi. Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada,“19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir” denildi. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı.
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THY’nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi

21:19 17.03.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Yarından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle THY’nin 19 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi. Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada,“19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir” denildi. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı.
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