https://tr.sputniknews.com/20220317/tuikte-iki-baskan-yardimcisi-gorevden-alindi-1054796918.html

TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı

TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T06:26+0300

2022-03-17T06:26+0300

2022-03-17T06:26+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), resmi gazete