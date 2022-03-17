https://tr.sputniknews.com/20220317/tuikte-iki-baskan-yardimcisi-gorevden-alindi-1054796918.html
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T06:26+0300
2022-03-17T06:26+0300
2022-03-17T06:26+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), resmi gazete
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara
göre, TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.
TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.