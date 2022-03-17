Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220317/tuikte-iki-baskan-yardimcisi-gorevden-alindi-1054796918.html
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T06:26+0300
2022-03-17T06:26+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), resmi gazete

TÜİK'te iki başkan yardımcısı görevden alındı

06:26 17.03.2022
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) iki başkan yardımcısının görevine son verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.
TÜİK'te Ocak ayında Prof. Dr. Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
TÜRKİYE
TÜİK Başkanı Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı
29 Ocak, 01:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала