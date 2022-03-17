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Türkiye, UNCITRAL üyeliğine yeniden seçildi
Türkiye, UNCITRAL üyeliğine yeniden seçildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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tam üyelik
bm
birleşmiş milletler (bm)
seçim
dışişleri
dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UNCITRAL'ın 2022-2028 dönemi üyeliği seçimlerinin, 15 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin anılan dönem için yeniden seçildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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türkiye, üyelik, tam üyelik, bm, birleşmiş milletler (bm), seçim, dışişleri, dışişleri bakanlığı

Türkiye, UNCITRAL üyeliğine yeniden seçildi

10:36 17.03.2022
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UNCITRAL'ın 2022-2028 dönemi üyeliği seçimlerinin, 15 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin anılan dönem için yeniden seçildiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır. Türkiye, uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir."
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