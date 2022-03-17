https://tr.sputniknews.com/20220317/turkiyede-21-bin-354-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-101-kisi-hayatini-kaybetti-1054825597.html
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T19:51+0300
2022-03-17T19:51+0300
2022-03-17T19:51+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
vaka
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.03 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 377 bin 975 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.03 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 377 bin 975 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.