Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly'

© AA Öztürk, kukla opera türünün Avrupa`da örneklerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Avrupa`da ipli kukla operalar ilgiyle izleniyor. Biz bu projede ipli kukla yapmıyoruz. Kuklalarımız gerçek insan boyuna yakın. İlk defa operanın tüm karakterleri ve koro 40 kuklayla karşımızda olacak. Gerçekten çok zorlu bir aşama bizim için. Kuklaların tekniğini çözümlemek apayrı bir olay oldu. Oynatmak, apayrı bir şey olacak. Kukla opera bugüne kadar Türkiye`de hiç karşımıza çıkmadı. Bütün karakterlerin ve koronun kukla olarak karşımıza çıkışı bambaşka bir şey."