https://tr.sputniknews.com/20220317/turklerin-yogun-oldugu-ulkelere-aile-ataselikleri-acilacak-1054804542.html

Türklerin yoğun olduğu ülkelere aile ataşelikleri açılacak

Türklerin yoğun olduğu ülkelere aile ataşelikleri açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurtdışında özellikle Avrupa'da Türk toplumunun velayet sorunu yaşadığını belirterek ''Türk toplumunun yaşadığı... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:48+0300

2022-03-17T11:48+0300

2022-03-17T11:48+0300

dünya

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aile

derya yanık

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yurt dışı

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BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. oturumu için New York'ta bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Yanık, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonunun toplantılarına katıldıklarını belirterek, ''Biz Türkiye olarak Kadının Statüsü Komisyonunun çalışmalarını önemsiyoruz" dedi.Türkiye olarak bu yıl 7 ana ve yan etkinliğe katıldıklarını, çeşitli ikili görüşmeler yaptıklarını ve sivil toplum örgütlerinin programlarına iştirak ettiklerini anlatan Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kooperatifler yoluyla kadınların güçlendirilmesi konusundaki projelerine de değinerek şunları söyledi:Dünya gündemini meşgul eden Ukrayna ve Afganistan gibi çatışma ve kriz ortamlarında ve kadın ve çocukların hak ihlallerini de BM toplantılarında dile getiren Bakan Yanık, şöyle konuştu:'Almanya'dakileri tamamlayıp ondan sonra diğerlerine peyderpey gelmeyi ümit ediyoruz'Yanık, yurtdışında özellikle Avrupa'da Türk toplumunun velayet sorunu yaşadığını aktararak şunları söyledi:Yanık, Türkiye'nin girişimiyle 15 Mart'ın BM tarafından ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' ilan edilmesine değinerek ''Bu tür kararlar sembolik kararlardır, sonuç itibarıyla bunu ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sahip çıkarak geliştirmesi lazım ama Birleşmiş Milletler nezdinde bir karar alınarak İslamofobi ile mücadele edilmesi gerektiğinin altının çizilmesi önemli bir karar" diye konuştu.Bakan Yanık, BM'de 2013'te Türkiye tarafından tasarlanan ve İznik çinileri ile süslenen 'Türkiye Köşesi'ni de gezdi ve Türkiye'nin BM'ye hediye ettiği Kadeş Antlaşması tabletinin replikasını da inceledi.

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türki cumhuriyetler, aile, derya yanık, temsilcilik, yurt dışı, avrupa