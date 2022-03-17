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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/ukraynali-muzakereci-rusyayla-baris-anlasmasina-varmamiz-birkac-gun-ila-15-hafta-surebilir-1054820317.html
Ukraynalı müzakereci: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir
Ukraynalı müzakereci: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir
Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass - Sputnik Türkiye

Ukraynalı müzakereci: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir

17:24 17.03.2022
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Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da 1.5 hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı bağlamında bugünün öne çıkan konuları arasında ilk sırada Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleriyle ilgili belgeler yayınlaması yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk anlarsa Rusya'nın özel askeri harekatının o kadar çabuk biteceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının, Rusya ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinin uzayıp gitmesine sebep olmayacağına inandıklarını, zira görüşmelerde bir anlaşmaya varılmasıyla Ukrayna’da olanların hızlıca sona erebileceğini söyledi.
Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ateşkes için çok daha iyimser olduklarını dile getirdi.
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Uluslararası Biatlon Birliği, Rusya ve Belarus’u ihraç etti
Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), Rusya Biatloncular Birliği'nin (RBU) ve Belarus Biatlon Federasyonu'nun (BFB) ihraç prosedürünü, derhal yürürlüğe girmesi suretiyle başlattı.
IBU basın dairesinden yapılan açıklamada, RBU ve BFB'nin ihraç edilmesi kararının Ukrayna'daki gelişmelere ve ‘dışlanan birliklerin davranışlarına’ bağlı olarak düzenli olarak gözden geçirileceği belirtildi.
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Rusya, DHC ve LHC’de verilen diplomaları tanımaya hazırlanıyor
Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) verilen diploma ve akademik unvanları tanımak için hükümetler arası anlaşma hazırladıklarını belirtti.
DHC ve LHC’de verilen diplomaları ve akademik unvanları tanıma teklifinin iktidardaki Birleşik Rusya partisinden geldiğini kaydeden Falkov, “Bu teklife destek veriyoruz ve ilgili hükümetler arası anlaşmayı hazırladık. Anlaşma, önümüzdeki günlerde imzalanabilir” ifadesini kullandı.
17:33 17.03.2022
Avrupa Uzay Ajansı, Roscosmos'la ExoMars misyonundaki işbirliğini durdurdu
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yönetim kurulu, Mars yüzeyinin araştırıldığı ExoMars misyonunda Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile işbirliğine devam etmenin imkansız olduğuna karar verdi.
ESA'dan yapılan açıklamada, "16-17 Mart'ta Paris'te toplanan ESA yönetim kurulu, Ukrayna'daki çatışma bağlamında ExoMars misyonunun durumunu değerlendirdi ve şu anda ExoMars misyonunda Roscosmos ile işbirliğine devam etmenin imkansız olduğuna oybirliğiyle karar vererek ESA genel müdürünü işbirliğini durdurmaya yönelik gerekli kararları almakla yetkilendirdi" dendi.
17:24 17.03.2022
Ukraynalı müzakereci: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir
Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da 1.5 hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi.
Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Podolyak, Polonya basınına açıklamasında, “Şu anda Rusya delegasyonu da Ukrayna delegasyonu da kendilerini konumlandırdıkları yerlerde duruyor. Tartışmalı maddeler üstünde anlaşmaya varılması birkaç gün ya da 1.5 hafta sürebilir. Bu süre içinde bir barış anlaşması oluşturmaya yaklaşmamız gerekiyor” dedi.
Ukraynalı baş müzakereci, ülkesi için barış anlaşmasının kilit maddelerinden birisinin, ‘Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından derhal çekilmesi’ olacağını kaydetti.
Podolyak, Wirtualna Polska haber sitesinde yayınlanan röportajında, barış görüşmelerinde elde etmek istediklerine dair şunları söyledi:
“Barış görüşmeleri çok geniş bir süreç, bu süreç sadece Rusya ve Ukrayna’yı içermiyor, sözgelimi Polonya da bu sürece dahil. Yaptığımız, öylesine bir anlaşma imzalamaya çalışmak değil. Gelecekte güvenliğimizin garantisi olacak somut bir mekanizma geliştirmek istiyoruz.”
Ukraynalı müzakereci sözlerini şöyle sürdürdü:
“Barış anlaşması yapılması, krizin sadece hemen müdahale edilmesi gereken kısmını sonlandırabilir ve ölülerimizin yasını tutma ve ülkemizi yeniden kalkındırma dönemine girmemize olanak sağlayabilir. Ancak Ukraynalılar için savaşın burada biteceğinden şüpheliyim. Yaşadığımız onca şeyden sonra buna inanabileceğimi sanmıyorum.
Diğer yandan Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in bir araya gelme olasılığına ilişkin, böyle bir görüşmenin barış anlaşması üstündeki çalışmaların tamamlanmasından sonra gerçekleşebileceğini kaydetti.
“Anlaşma biter bitmez bu görüşmenin düzenlenmesi için çalışmaya başlayacağız” diyen Ukraynalı müzakereci, görüşmenin olası yeri hakkındaysa, “Nerede olacağının bizim için bir önemi yok. Rusya dışında her yer olabilir” ifadelerini kullandı.
17:21 17.03.2022
Rusya’da açık bir McDonald’s bulundu
St. Petersburg’daki Moskovskiy tren istasyonunda açık bir McDonald’s bulundu. Bir çalışan Rus basınına yaptığı açıklamada, bu restoranın franchise altında çalışmadığını, ürün yelpazesinde de herhangi bir kısıtlama olmadığını söyledi. Ayrıca müşterilere McCafe menüsü de sunuluyor. Şirket, Rusya’daki restoranlarını kapattığını açıklamıştı.
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