https://tr.sputniknews.com/20220317/unkapani-koprusu-detayli-bakima-alinacak-1054822896.html

Unkapanı Köprüsü detaylı bakıma alınacak

Unkapanı Köprüsü detaylı bakıma alınacak

İstanbul Unkapanı Köprüsü bakıma alınacak. Büyükşehir Belediyesi, derzlerin bakım ve onarımına 3 ay içinde başlanacağını açıkladı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T18:00+0300

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2022-03-17T18:00+0300

türkiye

unkapanı

atatürk (unkapanı) köprüsü

bakım

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Bağlantı noktaları açılan Unkapanı Köprüsü'ne ne yapılacağına karar verildi.Derzlerin onarımı için hazırlık başladı.Köprü, 3 ay içinde detaylı bakıma alınacak.Köprüdeki sorun, İstanbul'da geçen hafta hava sıcaklığının düşmesiyle ortaya çıktı. Köprünün bağlantı noktası rüzgar sebebiyle ayrıldı.Köprünün tamamen trafiğe kapanmadan onarılması bekleniyorİncelemeye alınan köprüye ilişkin ilk rapor Salı günü yayınlandı.Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edildi. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rapor üzerine köprünün bakıma alınacağını açıkladı.Unkapanı Köprüsü'nün tamamen trafiğe kapatılmadan onarılması hedefleniyor.

türkiye

unkapanı

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unkapanı, atatürk (unkapanı) köprüsü, bakım