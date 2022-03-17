https://tr.sputniknews.com/20220317/unkapani-koprusu-detayli-bakima-alinacak-1054822896.html
Unkapanı Köprüsü detaylı bakıma alınacak
Unkapanı Köprüsü detaylı bakıma alınacak
İstanbul Unkapanı Köprüsü bakıma alınacak. Büyükşehir Belediyesi, derzlerin bakım ve onarımına 3 ay içinde başlanacağını açıkladı. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T18:00+0300
2022-03-17T18:00+0300
2022-03-17T18:00+0300
türkiye
unkapanı
atatürk (unkapanı) köprüsü
bakım
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Bağlantı noktaları açılan Unkapanı Köprüsü'ne ne yapılacağına karar verildi.Derzlerin onarımı için hazırlık başladı.Köprü, 3 ay içinde detaylı bakıma alınacak.Köprüdeki sorun, İstanbul'da geçen hafta hava sıcaklığının düşmesiyle ortaya çıktı. Köprünün bağlantı noktası rüzgar sebebiyle ayrıldı.Köprünün tamamen trafiğe kapanmadan onarılması bekleniyorİncelemeye alınan köprüye ilişkin ilk rapor Salı günü yayınlandı.Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edildi. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rapor üzerine köprünün bakıma alınacağını açıkladı.Unkapanı Köprüsü'nün tamamen trafiğe kapatılmadan onarılması hedefleniyor.
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unkapanı, atatürk (unkapanı) köprüsü, bakım
Unkapanı Köprüsü detaylı bakıma alınacak
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İstanbul Unkapanı Köprüsü bakıma alınacak. Büyükşehir Belediyesi, derzlerin bakım ve onarımına 3 ay içinde başlanacağını açıkladı.
Bağlantı noktaları açılan Unkapanı Köprüsü'ne ne yapılacağına karar verildi.
Derzlerin onarımı için hazırlık başladı.
Köprü, 3 ay içinde detaylı bakıma alınacak.
Köprüdeki sorun, İstanbul'da geçen hafta hava sıcaklığının düşmesiyle ortaya çıktı. Köprünün bağlantı noktası rüzgar sebebiyle ayrıldı.
Köprünün tamamen trafiğe kapanmadan onarılması bekleniyor
İncelemeye alınan köprüye ilişkin ilk rapor Salı günü yayınlandı.
Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edildi. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rapor üzerine köprünün bakıma alınacağını açıkladı.
Unkapanı Köprüsü'nün tamamen trafiğe kapatılmadan onarılması hedefleniyor.