https://tr.sputniknews.com/20220317/unkapani-koprusu-icin-uzmanlardan-uyari-rapor-beklenmeli-1054820845.html

Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı: 'Rapor beklenmeli'

Unkapanı Köprüsü için uzmanlardan uyarı: 'Rapor beklenmeli'

82 yıllık Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktaları soğuk havaların da etkisiyle son 1 ay içerisinde 4 kez ayrıldı. Araç geçişleri tek şeride düşürülürken, durum... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T17:03+0300

2022-03-17T17:03+0300

2022-03-17T17:06+0300

atatürk (unkapanı) köprüsü

türkiye

uyarı

bakım

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Fatih Unkapanı Küçükpazar ile Beyoğlu'na bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü, farklı bağlantı noktaları son 1 ay içerisinde 4 kez ayrıldı.İlk ayrılma 20 Şubat Pazar günü 20 santimetre şeklinde gözlendi. Bu şekilde trafik akışı devam ederken 11-12-13 Mart tarihlerinde ise köprü 3 gün üst üste farklı bağlantı noktalarından ayrıldı. 3 gün içerisinde 12-25 santimetre aralıklarla açılan bağlantı noktaları nedeniyle köprü ekipler tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Sorunun giderildiği belirtilerek köprünün bazı şeritleri kapatılarak, kontrollü olarak trafiğe açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri konuya ilişkin masa kurdu. Uzmanlar raporun beklenmesi gerektiğini söylüyor.‘6-12 ay süre aralığında köprünün izlenmesi lazım’İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, köprünün yaklaşık 1 yıl süre izlenmesi gerektiğini belirtti:‘Ömrü 75-100 yıl arasında ama iyi bir bakımla ömrü uzatılır’Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, “İzleme yöntemiyle köprü kullanılabilir. Köprü 1940'larda yapılmış, 82 yıllık bir köprü, genelde bu tür yapıların ömrü 75-100 yıl arasında olur. Ancak dünyaya baktığımız zaman örneğin; İlk Demir Köprü İngiltere'de Severn Nehri üzerinde inşaa edilmiştir. Bu köprünün yaşı 241 yıl, aslında sorun köprünün yaşıyla ilgili değil. Elbette yaş önemli ancak bakım daha önemli. İyi bir bakımla köprünün ömrünü uzatabilirsiniz" diye konuştu.‘Bakım onarımın yapılması için raporun beklemesi lazım’Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ersoy, bakım ve onarımların yapılması için raporun beklenmesi gerektiğini söyledi:‘Trafik devam ederken çalışmalar yapılabilir’İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mimar Arif Gürkan Alpay, ise köprüde herhangi bir sorun olmadığını belirtti:‘Akademisyenlerle birlikte 3 gün toplantı yaptık’Arif Gürkan Alpay, acil bir masa kurulduğunu söyleyerek, “Akademisyen hocalarla birlikte bir araya geldik, yaklaşık 3 gün toplantı yaptık. 'Burada bir sorun yok' demek için bile 3-4 saat öncesinden hızlı toplantılar yaparak ilk müdahaleleri yaptık. Bunu bir şeyin üzerini kapatmak için değil doğrusunu bulmak için yaptık. Derzlerde son ölçümler ve son çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların ardından geçiş konforunu rahatlatıp yolu komple açacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220313/unkapani-koprusu-tek-yonlu-trafige-kapatildi-1054679878.html

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atatürk (unkapanı) köprüsü, uyarı, bakım