https://tr.sputniknews.com/20220317/winampin-orijinal-tasarimi-nft-oluyor-acik-artirmayla-satilacak-1054813079.html
Winamp'in orijinal tasarımı NFT oluyor: Açık artırmayla satılacak
Winamp'in orijinal tasarımı NFT oluyor: Açık artırmayla satılacak
Bir dönemin efsane yazılımı Winamp'ın orijinal arabirimi, NFT olarak satışa çıkartıldı. Hemen ardından, Winamp için yapılan özel çalışmalar da aynı şekilde... 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T14:20+0300
2022-03-17T14:20+0300
2022-03-17T14:23+0300
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Winamp, 1997'de piyasaya sürdüğü MP3 oynatıcısının orijinal arabirimini NFT olarak satacağını duyurdu.Nostalji ve kripto parayı birleştiren firmalar kervanına katılan Winamp, 1997'de hazırlamış olduğu arabirimi 22 Mayıs'a kadar OpenSea üzerinden açık artırmada olacak. Ardından orijinal arabirimi temel alan 20 görsel çalışma daha satılığa çıkarılacak.CHIP Online’ın aktardığına göre, elde edilen gelirin Winamp vakfına aktarılacağı ve hayır işleri için kullanılacağı açıklandı.NFT satışı, bir tanıtım hareketi ve bir bağış toplama çabasının birleşimi gibi görünüyor. Winamp, sanatçılardan 15 Nisana kadar Winamp tabanlı eserler göndermelerini istiyor. Seçilen 20 eser satışa çıkarılacak ve sanatçılara her birinden elde edilen gelirin yüzde 20'si verilecek.On dokuzu 100 kopya olarak satılacak ve geri kalanın 97 kopyası olacak parçaların fiyatının 0.08 Ethereum olacağı belirtildi. Sanatçılar, satıcının kendi fiyatını belirleyeceği sonraki satışlarda telif ücretlerinin yüzde 10'unu alacaklar.
https://tr.sputniknews.com/20220309/pizza-zinciri-papa-johns-musterilerine-nft-dagitacak-1054567340.html
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nft, winamp, opensea
Winamp'in orijinal tasarımı NFT oluyor: Açık artırmayla satılacak
14:20 17.03.2022 (güncellendi: 14:23 17.03.2022) Abone ol
Bir dönemin efsane yazılımı Winamp'ın orijinal arabirimi, NFT olarak satışa çıkartıldı. Hemen ardından, Winamp için yapılan özel çalışmalar da aynı şekilde satılacak.
Winamp, 1997'de piyasaya sürdüğü MP3 oynatıcısının orijinal arabirimini NFT olarak satacağını duyurdu.
Nostalji ve kripto parayı birleştiren firmalar kervanına katılan Winamp, 1997'de hazırlamış olduğu arabirimi 22 Mayıs'a kadar OpenSea üzerinden açık artırmada olacak. Ardından orijinal arabirimi temel alan 20 görsel çalışma daha satılığa çıkarılacak.
CHIP Online’ın aktardığına göre, elde edilen gelirin Winamp vakfına aktarılacağı ve hayır işleri için kullanılacağı açıklandı.
NFT satışı, bir tanıtım hareketi ve bir bağış toplama çabasının birleşimi gibi görünüyor. Winamp, sanatçılardan 15 Nisana kadar Winamp tabanlı eserler göndermelerini istiyor. Seçilen 20 eser satışa çıkarılacak ve sanatçılara her birinden elde edilen gelirin yüzde 20'si verilecek.
On dokuzu 100 kopya olarak satılacak ve geri kalanın 97 kopyası olacak parçaların fiyatının 0.08 Ethereum olacağı belirtildi. Sanatçılar, satıcının kendi fiyatını belirleyeceği sonraki satışlarda telif ücretlerinin yüzde 10'unu alacaklar.