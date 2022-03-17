https://tr.sputniknews.com/20220317/yagislar-barajlari-doldurdu-istanbulda-doluluk-orani-yuzde-85i-gecti-1054805070.html

Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti

Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti

İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85.3 olarak kaydedildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:56+0300

2022-03-17T11:56+0300

2022-03-17T12:01+0300

baraj

türkiye

yağış

istanbul

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İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85.3 olarak ölçüldü.Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220316/3-buyuksehirde-barajlardaki-su-miktari-artti-1054769901.html

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baraj, yağış, istanbul