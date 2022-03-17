https://tr.sputniknews.com/20220317/yagislar-barajlari-doldurdu-istanbulda-doluluk-orani-yuzde-85i-gecti-1054805070.html
Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti
Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti
İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85.3 olarak kaydedildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:56+0300
2022-03-17T11:56+0300
2022-03-17T12:01+0300
baraj
türkiye
yağış
istanbul
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İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85.3 olarak ölçüldü.Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220316/3-buyuksehirde-barajlardaki-su-miktari-artti-1054769901.html
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baraj, yağış, istanbul
Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti
11:56 17.03.2022 (güncellendi: 12:01 17.03.2022) Abone ol
İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85.3 olarak kaydedildi.
İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85.3 olarak ölçüldü.
Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.