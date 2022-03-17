Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220317/yagislar-barajlari-doldurdu-istanbulda-doluluk-orani-yuzde-85i-gecti-1054805070.html
Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti
Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti
İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85.3 olarak kaydedildi. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T11:56+0300
2022-03-17T12:01+0300
baraj
türkiye
yağış
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054804908_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_5e0a3b5967691a83ee4870621361e7cd.jpg
İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85.3 olarak ölçüldü.Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220316/3-buyuksehirde-barajlardaki-su-miktari-artti-1054769901.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054804908_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_82c33cae4ce6f63176baf69c36f4891b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baraj, yağış, istanbul

Yağışlar barajları doldurdu: İstanbul'da doluluk oranı yüzde 85'i geçti

11:56 17.03.2022 (güncellendi: 12:01 17.03.2022)
© İHAİstanbul, baraj
İstanbul, baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85.3 olarak kaydedildi.
İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85.3 olarak ölçüldü.
Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.
İstanbul - Baraj - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
Dün, 14:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала