https://tr.sputniknews.com/20220317/yanlis-asi-yapildi-iddiasiyla-100-bin-liralik-tazminat-davasi-acti-1054802803.html

Yanlış aşı yapıldı iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı

Yanlış aşı yapıldı iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı

Kahramanmaraş'ta gittiği hastanede 2. doz olarak Sinovac aşısı olmak istediğini söylediği halde kendisine BionTech aşısı yapıldığını söyleyen Ö.R., 100 bin... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T11:24+0300

2022-03-17T11:24+0300

2022-03-17T11:25+0300

türkiye

tazminat

tazminat davası

biontech

sinovac

aşı

ingiltere

iş

mühendis

kahramanmaraş

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45 yaşındaki İnşaat mühendisi Ö.R., geçen yıl 17 Temmuz'da Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye giderek Sinovac aşısı oldu. Ö.R., bir ay sonra ikinci doz aşısı için aynı hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre bu defa Ö.R.'ye, Sinovac yerine BionTech aşısı yapıldı. Durumu fark eden Ö.R., hastaneye giderek aşıların farklı olmasından dolayı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında aşısız göründüğünü belirtip düzeltilmesini istedi. Düzeltme yapılmayınca Ö.R., avukatı Emine Nalçacı aracılığıyla Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 100 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat davası açtı.'İki̇nci̇ aşının Bi̇onTech olduğunu kayıt düşmek i̇stedi̇k, si̇stem kabul etmedi̇'Davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakan Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Ö.R.'ye aşıyı uygulayan sağlık çalışanı E.E. tanık olarak dinlendi. Olay günü, Sinovac ve BionTech aşısı olmak isteyenleri 6'şarlı olarak grupladıklarını belirten E.E., "BionTech aşısı olmak isteyenleri davet ettiğimizde davacı en ön sırada idi. Aşıyı uyguladıktan sonra davacı, Sinovac aşısı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine kendisine BionTech aşısı uygulandığını söylediğimizde kendisi ilk aşısının Sinovac olduğunu beyan etti. Sisteme ikinci aşının BionTech olduğunu kayıt düşmek istedik ama sistem kabul etmedi. Biz de Sağlık Bakanlığı'na yazımızı yazdık" dedi.Duruşma sonunda mahkeme, Ö.R.'nin aşının ardından yaşadığı mağduriyetteki maddi zararının tespiti için bilirkişi görevlendirilmesine karar verip davayı erteledi.'İş tekli̇fi̇ aldığı İngi̇ltere'ye gi̇demi̇yor'Ö.R.'nin avukatı Emine Nalçacı, birinci ve ikinci doz aşının farklı olmasından dolayı müvekkilinin mağdur olduğunu söyledi. Ö.R.'ye İngiltere'den iş teklifi geldiğini ancak aşı sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamadığını anlatan Nalçacı, dosyaya iş teklifinin belgelerini de sunduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220310/bosanmada-tazminat-ve-ziynet-ayri-dava-kabul-edilsin-onerisi-1054589149.html

türkiye

ingiltere

kahramanmaraş

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tazminat, tazminat davası, biontech , sinovac, aşı, ingiltere, iş, mühendis, kahramanmaraş